​Выпускной со звездой

Выпускной в караоке-клубе Music Hall Benefice прошел в неформальном общении, с фуршетом, конкурсами, караоке «Спой со звездой», фокусами от семьи известных цирковых артистов Мутургановых, песнями от казахстанских звезд и сюрпризами от известных актеров других казахстанских сериалов. В роли официантов выступили актеры и сотрудники кинокомпании «Көркем фильм». От гостей требовались лишь хорошее настроение, максимальное общение, участие в конкурсах и личные истории успеха.

Напомним, сериал «Аяулы арман», который транслируется сейчас на телеканале «Казахстан», рассказывает о выпускниках Дома юношества, то есть о детдомовцах, начинающих свой путь в самостоятельную жизнь. Особенностью картины является то, что к процессу съемок привлечены реальные воспитанники детских домов и детских деревень Алма­ты. Более того, многосерийную картину снимали в том числе и в стенах детского дома «Жануя».