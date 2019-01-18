Выпусти пар!

Наталия Хомс

Астана – город деловых людей: здесь обычно все заняты, вечно куда-то спешат с довольно хмурыми лицами. Как-то услышала такую фразу: «В столицу приезжают работать, а не жить». Это касается всех мегаполисов с их высотками и постоянными пробками, с бешеным ритмом жизни и ежедневным стрессом. Конечно, жителям больших городов для эффективности и работоспособности обязательно нужно избавляться от напряжения и депрессии. С этой целью кто-то медитирует, другой ходит к психологу или исповедуется, третий, увы, срывается на домашних, а кто-то ищет новые пути – без вреда для окружающих.

На Западе и Востоке давно существует практика действенного избавления от стресса, которую всячески поддерживают психологи – это так называемые «комнаты ярости», куда люди приходят, чтобы хорошенько избить боксерскую грушу с фотографией шефа (такое популярно в Японии) или же разгромить саму комнату, вооружившись каким-либо инструментом.

Возможность вывести из организма вместе со всплеском адреналина все негативные эмоции теперь появилась и у жителей нашей столицы. Всего несколько месяцев назад трое молодых энтузиастов открыли такое заведение в Астане и наз­вали его «комнатой счастья», потому что приходят клиенты в дурном настроении, а выходят счастливыми, с облегчением на душе.

– У нас напряженный город, где никто не улыбается, люди подвержены стрессам, поэтому мы посчитали, что наша комната просто необходима, – рассказал основатель организации Razlom Сырым Сыздыков. – И хоть пока мы идем ва-банк, есть прогресс – потихоньку число клиентов увеличивается. К нам, например, приходят пары, прямо здесь ругаются, выясняют отношения и решают проблемы, а выходят совершенно спокойными.

Конечно же, было просто необходимо опробовать такую антистресс-терапию на себе. Само помещение, за исключением голых бетонных стен, выглядит очень даже уютно: обычная жилая комната с посудой на столе, обставленная мебелью и техникой. И осознание того, что здесь действительно можно абсолютно все разбить и уничтожить, приходит не сразу.

– Все мы боимся за свои вещи. Дома жалко сломать даже старый ноутбук. Порой в порыве гнева хочется кинуть телефон в стену, но мы обычно его бросаем на мягкую кровать. Бывает, конечно, жены в ссоре посуду бьют. Но это редко – у нас менталитет, что ли, другой, – поделился сооснователь Razlom Султан Ерсултан.

Выпустить пар можно на боксерской груше, стеклянной и фарфоровой посуде, разно­цветных банках, деревянных конструкциях, мягких диванах и даже технике – в наличии ноутбуки, телевизоры и многое другое. Время пребывания в такой комнате не ограничено – когда успокоитесь, тогда и выйдете. Что же касается ценовой политики – стоимость комнат в зависимости от наличия в ней мебели и техники для крушения варьируется от 6 до 9 тыс. тенге. Технику, кстати, приобретают в основном бывшую в употреблении. У ребят есть даже несколько проектов на эту тему. Насчет инвентаря – для того чтобы все это довести до бездыханного состояния, кроме старых добрых кулаков, есть бейсбольные биты, кувалды и лом.

Далее обязательный инструктаж по технике безопасности. Султан показал одноразовую защитную форму, напоминающую химкостюм, очень плотные защитные перчатки и прозрачные маски для лица (дабы в порыве счастья не быть задетым осколками стекла и всего, что красиво и громко разбивается вдребезги). Еще есть, конечно, одно правило – постараться не снести несущие стены.

Самое интересное начинается после облачения в белые защитные одеяния: дверь закрывается, и все, что происходит, остается в этой комнате. Но так уж и быть, дорогому читателю можно и рассказать…

Первым в расход был пущен старый добрый боксерский мешок, чтобы прочувствовать, как-то перенести негативную энергию поближе к рукам и ногам. А потом в ход пошли и бита, и кувалда…

Я по натуре человек спокойный, неконфликтный, поэтому привыкла все держать в себе. И, видать, много чего накопилось, потому что такого счастья от разбивания стаканов о стену и банок кувалдой не испытывала никогда... Пара эпично разлетевшихся осколков даже застряла в стене! Нужно, кстати, отдать должное плейлисту – отборный рок помогает справиться с эмоциями, заглушает крики и даже помогает крушить все направо и налево в такт музыке.

Но самое классное – момент, когда выходишь из этой комнаты с ощущением полнейшего умиротворения, как будто оставляешь там все плохое... На лице – неподдельная улыбка, в душе – спокойно и светло. Да, сил остается не так много и есть хочется, но настроение поднимается, а в голову ударяет мощный заряд оптимизма.

У нас не особо принято ходить к психологам и обсуждать свои проблемы с посторонними людьми, а близкие зачас­тую слишком заняты, чтобы их беспокоить, как мы думаем, по пустякам. В такой ситуации многим из нас действительно необходимо либо учиться медитации, либо выплескивать накопившиеся эмоции, чтобы они не отравляли нашу жизнь изнутри. Но делать это лучше не дома, срываясь на родных, а в таких «комнатах нервов», где все останется в тайне и никто не пострадает…

