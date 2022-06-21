Выращивали коноплю прямо в центре Нур-Султана двое мужчин

Двое мужчин обустроили наркоплантацию в центре города Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 20 июня сотрудники столичной полиции совместно с Департаментом КНБ по Нур-Султану задержали двоих мужчин, которые в арендованном помещении на цокольном этаже выращивали запрещенные растения, содержащие наркотические вещества. Молодые люди уже успели собрать с первой партии урожай, подготовленный для дальнейшей продажи.

В ходе обысковых мероприятий изъято специальное оборудование для выращивания конопли: лампы, светильники, вентиляторы, ёмкости, а также упаковочный материал, электронные весы, удобрения и препараты для выращивания запрещенных растений.

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовной статье «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Назначены экспертизы. Подозреваемые водворены в ИВС Департамента полиции Нур-Султана.