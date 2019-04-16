​Вырастут надои

Уникальный проект презентовала Палата предпринимателей Акмолинской области. Осуществляется он совместно с украинской экспертной компанией Dairy Global Experts в рамках созданного в феврале текущего года молочного кластера. Ранее в Украине стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Центр ветеринарного обучения и обслуживания открыт на базе ТОО «Жаксылык Агро» Зерендинского района для внед­рения инноваций, обмена опытом и увеличения производства молока. Его работа нацелена на оказание единого ветеринарного сервиса европейского уровня для участников молочного кластера.

Место для центра выбрано не случайно, поскольку это хозяйство уже успешно внедряет технологии, рекомендованные компанией Dairy Global Experts.

Не секрет, что в современных условиях ветслужбы в основном выполняют контролирующие функ­ции, а в малых животноводческих хозяйствах они и вовсе отсутствуют.

Согласно данным отечественной статистики, на сельхозпредприятиях Казахстана среднегодовой надой не превышает 4 105 кг молока. Хотя, конечно, есть примеры, когда животноводы превышают данный показатель. Однако это лишь отдельные факты. Основным же ключом к повышению продуктивности является правильная агрокомпетенция и систематизация.

В частности, благодаря правильным агрокомпетенциям компании, входящие в Ассоциацию производителей молока Украины, за 10 лет довели среднегодовой надой на одну корову до 8 600 кг.

Создание центра преду­сматривает привлечение к его работе высококвалифицированных экспертов в области ветеринарии, деятельность которых позволит вывести производство молока и молочных продуктов на новый уровень. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей появилась отличная возможность в «одном окне» повысить свои агрокомпетенции в области ветеринарии у зарубежных специалистов и применить их на практике.

– Открытие центра поз­волит решить ряд проб­лемных вопросов агроформирований, занятых в сфере молочного производства, – говорит директор Палаты предпринимателей Акмолинской области Тимур Нахипбеков. – Основные цели его создания: выстраивание эффективной ветеринарии, породное преобразование, создание единой кормовой базы, что позволит значительно увеличить надои молока. Сейчас перед нами стоит задача повысить их в течение года с 10 до 25 литров в сутки. Все эти факторы в совокупности повлияют на качество, потребительские свойства молочной продукции, и в целом на ее конкурентоспособность. В ближайшей перспективе планируется довести число таких центров на территории области до четырех.

Обучение и ведение всего цикла ветеринарных работ будут осуществлять специалисты компании Dairy Global Experts. Специалисты-практики с многолетним опытом, которые ежегодно проходят курсы повышения квалификации и стажировки в США, Германии, Польше, Канаде, Израиле, намерены внедрять в Акмолинской области новейшие технологии молочного бизнеса, обучать фермеров.