​Вырастут персики и абрикосы

Проект ТОО «Шонжы Агро» получил поддержку Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». При содействии экспертов подготовлены бизнес-план и учредительные документы. По словам директора районного филиала НПП Муслима Амангельды, местный климат мягкий, а земля плодородная. Это дает возможность сельчанам работать круглый год. Ежегодно фермеры планируют выращивать около 400 тонн абрикосов и персиков. Объем урожая позволит полностью обеспечить потребности жителей Алматы и Алматинской области.

В перспективе предприниматели планируют построить завод по производству соковых концентратов прямого отжима. Здесь будет выпускаться экологически чистая продукция без добавления консервантов. Бизнес-проект включен в региональную Карту индустриализации.