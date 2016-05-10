​Выражая признательность

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Кенжебулат БЕКНАЗАРОВ, председатель республиканского общественного объединения «Ветераны органов КНБ РК»

Традиционно проходят встречи ветеранов с коллективами сотрудников и возложение цветов к мемориалам погибших воинов. Многие сотрудники посещают ветеранов старшего поколения. Так, на днях группа молодых контрразведчиков навестила 93-летнего участника Великой Отечественной войны, полковника органов безопас­ности Мукатая Кусаинова. Это была встреча двух поколений.

Мукатай-ага был тронут подарками и вниманием молодых сотрудников. В Астане он единственный ветеран войны из числа чекистов. Такие теплые встречи с воинами-победителями проведены во всех регионах страны.

Ветераны спецслужбы благодарны Президенту Республики Казахстан, Верховному Главнокомандующему ВС РК Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и главе КНБ за их постоянное внимание и поддержку ветеранов. Вопросы социальной помощи, медицинского обслуживания и санаторно-курортного лечения, регулярные встречи руководителей органов с ветеранским активом вселяют уверенность в том, что потенциал старшего поколения будет всегда задействован в интересах как самих ветеранов, так и в интересах нашей Родины.

Поздравляя ветеранов на торжест­венном собрании сотруд­ников органов национальной безо­пасности, руководитель КНБ генерал-лейтенант Владимир Жумаканов отметил, что старшее поколение, которое прошло через тяжелейшие испытания в годы войны и послевоенного строительства, а также в период становления независимого Казахстана, навсегда останется ярким примером мужест­ва и стойкости, преданности долгу и патриотизма.

К большому сожалению, в силу возраста и здоровья с каждым годом все меньше и меньше участников Великой Отечественной войны встречают День Победы. Сегодня в системе органов КНБ всего 21 ветеран Великой Отечест­венной войны, 73 труженика тыла, 51 вдова участников войны, 75 воинов-интернационалистов. Естественно, всем им оказывается постоянное внимание, моральная и материальная поддержка со стороны совета ветеранов, руководства КНБ и в целом сотрудников комитета. К примеру, сотрудники структурных подразделений КНБ передали более 4 млн тенге в целях социальной поддержки ветеранов.

Здесь хотелось бы затронуть важный с точки зрения воспитания патриотизма вопрос по увековечиванию памяти ветеранов органов государственной и национальной безопасности, участников Великой Отечественной войны и видных работников органов КНБ, которые внесли весомый вклад в становление и развитие отечественной спецслужбы.

Советом ветеранов совместно с департаментом КНБ по Алматинской области такая работа уже ведется. Речь, в частности, идет о видном фронтовике и чекисте, кавалере 10 орденов Шаймухане Муханове. В честь его и других прославленных защитников Отечества на территории ДКНБ будет установлен мемориальный постамент. Ранее, в 2015 году, одна из улиц Каратауского района Шымкента была названа именем участника Великой Отечественной войны, почетного сотрудника органов государственной безопасности генерал-майора Балгабая Бапаулы Байжигитова.

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Минске состоялся IX открытый международный турнир по русскому бильярду «Щит и Меч», посвященный 71-й годовщине Великой Победы. В этом престижном турнире приняли участие команды ветеранов органов безопасности и спецслужб из Беларуси, Казахстана, России и Украины. А приятным итогом состязаний стало первое место участника команды ветеранов КНБ генерала Нагашибая Атшабарова в личном первенстве.

В общем зачете представители КНБ заняли почетное 5-е место среди 28 участвовавших в состязании команд. Кроме того, в Минске руководители ветеранских организаций обсудили вопросы укрепления дружеских связей и взаимодействия.

В заключение хочется особо отметить, что праздник Победы встретили 94 участника войны и труженика тыла – ветераны органов национальной безопасности. Они и по сей день, как говорится, в боевом строю, не жалея времени и сил, дают уроки жизни и мужества, воспитывая молодежь в духе патриотизма и преданности своему народу и Родине. Это очень важно, ибо современный мир столкнулся с новыми вызовами. Примеры доблести воинов-победителей нужны сегодня. Они предупреждают о том, что попустительство насилию и экстремизму ведет к страшным трагедиям. Поэтому всем нам важно сверять свои помыслы и дела с бессмертным подвигом наших отцов и дедов.

Выражая ветеранам войны огромную признательность и благодарность за их ратный и мирный труд, за мужество и выдержку, от всей души желаем им крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма, спокойствия и долгих лет жизни!

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