Выражение чаяний граждан

Зухра САЯПОВА, депутат Мажилиса РК, член Ассамблеи народа Ка
Мы прекрасно осознаем, что нет большего счастья, чем жить в свободной стране и в согласии друг с другом. Всем сердцем я восприняла слова Нурсултана Абишевича о том, что единство – самая высшая наша добродетель. И ее надо беречь и укреплять. – Только та страна заживет счастливо в ХХI веке, которая будет сильна единством, радостна своим трудом и дружна своими людьми, – сказал Президент. А основополагающими слагаемыми этой фундаментальной ценности стали преемственность поколений, динамичность нации и инновационность молодежи. Нашей Независимости всего 23 года. Исторически очень небольшой срок, но сделано немало. Мы создали прочную основу нашей государственности – современную экономику, стабильную политическую систему и зрелое гражданское общество. Укреплению международного авторитета Казахстана способствует взвешенный внешнеполитический курс нашего государства. Программная речь Главы государства вызвала горячий отклик в обществе. И весьма символично, что обращения Ассамблеи народа Казахстана, Союза писателей и Национального конгресса историков нашей страны стали выражением единодушной поддержки Лидера нации, стремлением сделать нашу страну еще более стабильной, процветающей и успешной. «Нас всех объединяет и хранит, делает крепче и увереннее великий дух Независимости. Он воплощается в каждом родившемся младенце под ясным солнечным казахстанским небом, в каждом гражданине нашей страны, в каждой казахстанской семье, в каждом новом построенном доме, городе, ауле и селе. Он крепнет с ростом нашей экономики, с каждым новым индустриальным проектом, с каждой новой магистралью, проложенной на безбрежных просторах нашей Родины, в каждой тонне золотой пшеницы, собранной с наших полей», – говорится в «Слове о Независимости». И нет сомнения в том, что вдохновенные слова Нурсултана Абишевича станут импульсом для новых великих свершений казахстанцев, крепкой основой для благополучия нашего многонационального народа. В своем выступлении на торжественном собрании в честь праздника Глава государства особо подчеркнул, что наш Казахстан родился под счастливой звездой, и нас всех объединяет и хранит великий дух Независимости. Поистине наша Независимость выстрадана многими поколениями наших предков, с непоколебимой решимостью до последней капли крови защищающих свое Отечество. Будем помнить об этом, гордиться Родиной и свою любовь к Казахстану подтверждать самоотверженным трудом. Сегодня, взвешивая сделанное за годы Независимости, понимаешь, что каждый шаг Президента был продуман и потому стал основой для новых свершений. Даже сейчас, в условиях мирового кризиса, Глава государства принял беспрецедентные меры для стабильного будущего каждого казахстанца. Социальная направленность Послания «Нұрлы жол – путь в будущее» – яркое тому подтверждение.