Свежий выпуск Выражение чаяний граждан Зухра САЯПОВА, депутат Мажилиса РК, член Ассамблеи народа Ка

Мы прекрасно осознаем, что нет большего счастья, чем жить в свободной стране и в согласии друг с другом. Всем сердцем я восприняла слова Нурсултана Абишевича о том, что единство – самая высшая наша добродетель. И ее надо беречь и укреплять.

– Только та страна заживет счастливо в ХХI веке, которая будет сильна единством, радостна своим трудом и дружна своими людьми, – сказал Президент.

А основополагающими слагаемыми этой фундаментальной ценности стали преемственность поколений, динамичность нации и инновационность молодежи.

Нашей Независимости всего 23 года. Исторически очень небольшой срок, но сделано немало. Мы создали прочную основу нашей государственности – современную экономику, стабильную политическую систему и зрелое гражданское общество. Укреплению международного авторитета Казахстана способствует взвешенный внешнеполитический курс нашего государства.

Программная речь Главы государства вызвала горячий отклик в обществе. И весьма символично, что обращения Ассамб­леи народа Казахстана, Сою­за писателей и Нацио­нального конгресса историков нашей страны стали выражением единодушной поддерж­ки Лидера нации, стремлением сделать нашу страну еще более стабильной, процветающей и успешной.

«Нас всех объединяет и хранит, делает крепче и увереннее великий дух Независимости. Он воплощается в каждом родившемся младенце под ясным солнечным казахстанским небом, в каждом гражданине нашей страны, в каждой казахстанской семье, в каж­дом новом построенном доме, городе, ауле и селе. Он крепнет с ростом нашей экономики, с каждым новым индустриальным проектом, с каждой новой магистралью, проложенной на безбрежных просторах нашей Родины, в каждой тонне золотой пшеницы, собранной с наших полей», – говорится в «Слове о Независимости». И нет сомнения в том, что вдохновенные слова Нурсултана­ Абишевича станут импульсом для новых великих свершений казахстанцев, крепкой основой для благополучия нашего многонационального народа.

В своем выступлении на торжественном собрании в честь праздника Глава государства особо подчеркнул, что наш Казахстан родился под счастливой звез­дой, и нас всех объединяет и хранит великий дух Независимости. Поистине наша Независимость выстрадана многими поколениями наших предков, с непоколебимой решимостью до последней капли крови защищающих свое Отечество. Будем помнить об этом, гордиться Родиной и свою любовь к Казахстану подтверж­дать самоотверженным трудом.

Сегодня, взвешивая сделанное за годы Независимости, понимаешь, что каждый шаг Президента был продуман и потому стал основой для новых свершений. Даже сейчас, в условиях мирового кризиса, Глава государства принял беспрецедент­ные меры для стабильного будущего каждого казахстанца. Социальная направленность Пос­лания «Нұрлы жол – путь в будущее» – яркое тому подтверждение.



