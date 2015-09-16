Выразительное средство народной дипломатии

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
Культурное сотрудничество как важный компонент взаимоотношений между странами имеет непреходящее значение для укрепления их добрососедства, дружбы и взаимопонимания, отмечают устроители мероприятия – Министерство культуры и спорта РК и акимат Алматы. Символично, что статус столицы исламской культуры город получил в 2015 году, когда исполняется 20 лет членства Казахстана в Организации исламского сотрудничества.
В этот вечер зрители насладились выступлением известных казахстанских исполнителей и коллективов, ансамблей песни и танца из стран – участниц ОИС – Кыргызстана, Азербайджана и Египта. В концерте приняли участие Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отрар Сазы» им. Н. Тлендиева, народный артист Казахстана Ескендир Хасангалиев, лауреат международных конкурсов Биржан Хасангалиев.
Порадовал своим искусством и азербайджанский Государственный ансамбль песни и танца им. Фикрета Амирова. Его репертуар состоит из азербайджанских и песен народов мира, плясок и хоровых произведений, а создан он был в 1938 году Узеиром Гаджибековым.
Другой зарубежный участник концерта – Государственный ансамбль танца «Береке» из Кыргызстана – покорил зрителей красотой движений, наполненных национальным колоритом. Украсил фестиваль и ансамбль «Таннура» из Египта. Зарубежную публику он неизменно покоряет исполнением таннуры – танца крутящихся дервишей. Этот праздничный концерт еще раз доказал, что искусство – одна из лучших форм народной дипломатии.

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