Выросла гигантская свекла

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Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган
Плоды нового сорта свеклы «аксу-гибрид» весом 4,2 кг были презентованы в ходе семинара-совещания на Дне поля в Ескельдинском районе Алматинской области. Сладкий корнеплод высажен на участке площадью 18 га в научно-практическом центре села Отенай.
Семинар собрал руководителей свеклосеющих крестьянских хозяйств, ученых-аграриев, механизаторов посевных и уборочных комплексов. Участники форума ознакомились с новыми агротехнологиями, осмотрели экспозицию сельхозмашин, удобрений, витаминов и гербицидов, применяемых в отрасли. Затем работники коммандитного товарищества «Хильниченко и К» показали гос­тям плантации, где уже поспевает урожай сахарной свеклы.
По мнению специалистов, перс­пективы развития свекловодства зависят от внедрения сортов с высоким потенциалом. Чтобы быть конкурентоспособными в современных условиях, мелким крестьянским хозяйствам следует объединяться в крупные предприя­тия. Свекловоды должны иметь в арсенале полный комплекс современного оборудования, позволяющий применять на полях инновационные технологии.
В этом плане хорошую помощь фермерам оказала СПК «Жетысу», предоставив им в лизинг на льготных условиях свеклоуборочные комбайны Franz Кleinе и John Deere, погрузчики, плуги, тракторы, грузовые машины. Всего для проведения уборочной кампании, а также доставки урожая на переработку полеводам выделено около 550 единиц сельхозтехники.
В ходе семинара аким Алматинской области Амандык Баталов напомнил, что ровно год назад Глава государства Нурсултан ­Назарбаев поручил возродить сахарную отрасль, которая в былые времена считалась одной из самых высокорентабельных в Жетысу. С этой целью ведется большая работа. Нынешней весной свекла посажена на площади 4 тыс. га, что в несколько раз больше прошлогодних показателей.
Для оказания поддержки аграриям создано шесть сервис­но-заготовительных центров, укомплектованных необходимой техникой. Крестьяне обеспечены качественными семенами и удоб­рениями, в текущем году на поддержку аграрного сектора регион получил 1 млрд тенге субсидий из республиканского бюджета. Это помогло не только свеклосеющим хозяйствам, но и кукурузоводам, и садоводам, возрождающим алматинский апорт.
Процесс возделывания сладкого корня проходит под контролем научных работников. Ученые оказывают фермерам агротехническое сопровождение в вопросах обработки земли, применения инновационных средств защиты от насекомых-вредителей. Словом, получив хорошее подспорье, свекловоды могут увеличить урожайность до 300 центнеров с гектара.
Участники встречи отдельно рассмотрели проблему сбыта продукции. Сейчас ведется подготовка Коксуского сахарного завода к приемке и переработке урожая, в ремонтных работах задействованы 190 человек. По информации директора завода Алтынбека Абатова, увеличена закупочная цена за тонну сахарной свеклы, нынешней осенью предприятие планирует переработать 100–120 тыс. тонн сырья.
Как отметили фермеры, до начала уборочной страды остается чуть больше месяца, но уже сегодня можно рассчитывать на хороший урожай. В планах на следующий год увеличить посевные площади свеклы до 6–7 тыс. га. А в долгосрочной перспективе встанет вопрос строительства нового сахарного завода. Сейчас же главная задача – обеспечить местным сахаром жителей Алматы и Алматинской области, снизить долю импорта на внутреннем рынке.

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