Выросло число погибших при падении самолета в России

Тело еще одного погибшего обнаружили во время разбора конструкций жилого дома в Ейске, где упал самолет Су-34, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Найдены останки человека. Общее число погибших выросло до 14", – сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 19 пострадавших.

В пресс-службе министерства ГО и ЧС Краснодарского края уточнили, что погибшего нашли при разборе завалов в 14:54.

Четверо пострадавших с ожогами находятся в больнице. По информации замгубернатора края Анны Миньковой, они находятся в реанимации в стабильно тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Медики сообщили, что угрозы жизни для 15 из 19 пострадавших в ЧП нет.

Напомним, 17 октября в черте города Ейска потерпел крушение военный самолет Су-34. В результате загорелось разлившееся после падения топливо, огонь перекинулся на ближайший 9-этажный жилой дом, охватив все его этажи. Площадь пожара в здании составляла 2 тыс. кв. м.

Угрозы обрушения в жилом доме нет. По предварительным данным, повреждено 72 квартиры в двух подъездах одного дома. По сообщению местных властей, находящиеся рядом с местом падения самолета объекты не пострадали.