Вырубка, пожары, незаконная охота: куда звонить при нарушениях в нацпарках и заповедниках

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В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана работает горячая по нарушениям на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: br.katonkaragai.kz

Казахстанцы могут сообщить о фактах незаконной вырубки деревьев, лесных пожарах, незаконной охоты и так далее на номер 8-777-678-52-52.

К особо охраняемым природным территориям при Минэкологии относятся государственные национальные природные парки (ГНПП), заповедники и резерваты.

Государственные национальные природные парки:

1. Иле-Алатауский;

2. Көлсай көлдері;

3. Чарынский;

4. Алтын-Эмель;

5. Кокшетау;

6. Баянаульский;

7. Катон-Карагайский;

8. Сайрам-Угамский;

9. Буйратау;

10. Каркаралинский;

11. Жонгар-Алатауский;

12. Тарбағатай;

13. Улытау.

Государственные природные заповедники:

1. Аксу-Жабаглинский;

2. Алакольский;

3. Алматинский;

4. Барсакельмесский;

5. Западно-Алтайский;

6. Каратауский;

7. Коргалжынский;

8. Маркакольский;

9. Наурзумский;

10. Устюртский.

Резерваты:

1. Акжайык;

2. Алтын дала;

3. Бокейорда;

4. Ертіс орманы;

5. Иле-Балхаш;

6. Иргиз-Тургай;

7. Семей орманы.

 

На фото – Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, Восточно-Казахстанская область

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