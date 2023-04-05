Вырубка, пожары, незаконная охота: куда звонить при нарушениях в нацпарках и заповедниках

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана работает горячая по нарушениям на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Казахстанцы могут сообщить о фактах незаконной вырубки деревьев, лесных пожарах, незаконной охоты и так далее на номер 8-777-678-52-52.
К особо охраняемым природным территориям при Минэкологии относятся государственные национальные природные парки (ГНПП), заповедники и резерваты.
Государственные национальные природные парки:
1. Иле-Алатауский;
2. Көлсай көлдері;
3. Чарынский;
4. Алтын-Эмель;
5. Кокшетау;
6. Баянаульский;
7. Катон-Карагайский;
8. Сайрам-Угамский;
9. Буйратау;
10. Каркаралинский;
11. Жонгар-Алатауский;
12. Тарбағатай;
13. Улытау.
Государственные природные заповедники:
1. Аксу-Жабаглинский;
2. Алакольский;
3. Алматинский;
4. Барсакельмесский;
5. Западно-Алтайский;
6. Каратауский;
7. Коргалжынский;
8. Маркакольский;
9. Наурзумский;
10. Устюртский.
Резерваты:
1. Акжайык;
2. Алтын дала;
3. Бокейорда;
4. Ертіс орманы;
5. Иле-Балхаш;
6. Иргиз-Тургай;
7. Семей орманы.
На фото – Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, Восточно-Казахстанская область