– Конечно, – ответила та, – ведь я ветеринар по образованию, а на этапе уколов ветеринария и врачебная практика ничем не отличаются.

Рассказывая о своей неожиданной «врачебной» практике, Наташа смеется:

– Теперь я точно знаю, если уеду в отпуск, за моим котом будет кому присмотреть.

Каждый из нас хоть раз, да сталкивался с проблемой, в которой его мог выручить только сосед. К примеру, одна моя ближайшая соседка за час до Нового года в ужасе обнаружила, что у нее нет майонеза для салатов. Пришлось звонить соседям. Те с готовностью ей помогли, а она отблагодарила добродетелей шикарным тортом.

Помощь соседей просто незаменима, особенно для тех, кто живет один. Им и мебель нелегко переставить, и кран отремонтировать. Однако многие просто не уверены, что им придут на выручку.

Максима из нашего подъезда, к примеру, часто просят помочь разобраться с компьютером или выбрать какое-нибудь электронное устройство. И парню очень нравится помогать людям, не ожидая ничего взамен. Молодой человек уверяет: соседи не обязаны дружить, однако хорошие отношения важны.

– Я не хочу обсуждать с соседями политику, ездить в путешествия и делать то, что делаю с друзьями, но поздороваться, одолжить дрель или полить цветы, когда кто-то в отъезде, мне несложно, – объясняет он. – Не нужно ждать, что соседи будут идеальными, они должны быть нормальными. И я думаю, что таких большинство. Просто им нужно дать повод проявить себя.

Увы, будучи нацеленными на монетарную составляющую жизни, а не на эмоциональную, мы со временем перестали делиться. Радостями и печалями, новостями. Кого сейчас удивишь приобретением цветного телевизора или даже прибавлением в семействе? Мы достигаем одной цели и тут же переключаемся на другую, двигаясь дальше к успеху. У нас нет времени это обсуждать. А общение отнимает так много времени!

Нам не очень приятно, когда кто-то делает ремонт в соседней квартире, любит громкую музыку или курит на общей площадке, бросая окурки мимо импровизированной пепельницы. Нам не нравится, когда у нас что-то одалживают или просят помочь. Мы все реже заводим домашних животных, потому что, если уезжаем на пару недель в отпуск, их не с кем оставить. К сожалению, зачастую оказывается, что идеальные соседи – это те, которые тебе ничем не досаждают. Все чаще и чаще мы изолируем себя от всех видов страха, создавая себе гигантский мыльный пузырь безопасности, приобретая иммунитет к отсутствию общения.

Да, любую вещь проще купить, чем попросить в долг. Но когда человек перестает общаться, он тихо угасает. У него пропадает интерес к жизни. Общение не роскошь, а необходимость. Кстати, один из главных постулатов взаимовыручки, сложившейся в нашем подъезде, – не делать помощь обязанностью. Если человек не хочет, он не должен давать деньги в долг, жертвовать почку или помогать затаскивать пианино. Отказать в любой просьбе – его право.