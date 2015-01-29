Свежий выпуск Выручила страховка Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Астана

Такие данные приводит пресс-служба фирмы. Эти цифры позволяют изменить мнение казахстанцев, которые не верят в обязательность страховок. В компании отмечают, что наибольшее количество выплат произведено по самому массовому виду – обязательному страхованию ГПО автовладельцев. Здесь объем превысил 490 млн. тенге, по АвтоКАСКО сумма составила свыше 204 млн. тенге.

Лидером по росту выплат за год – на 15% – стало страхование на случай болезней – свыше 216 млн. тенге. В целом более чем за 23-летнюю деятельность компания с первым лицензионным номером выплатила свыше 13 млрд. тенге страховых сумм.