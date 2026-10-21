Выручка компании Маска SpaceX выросла на 161% благодаря ИИ и Starlink

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Выручка компании Илона Маска SpaceX в III квартале 2026 года выросла на 161% благодаря росту направлений, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) и спутниковой сетью Starlink. Акции компании подорожали примерно на 4%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выручка компании SpaceX в третьем квартале 2026 года выросла до 14,58 млрд долларов - это на 161% больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,6 млрд долларов). Об этом во вторник, 20 октября, отчиталась сама компания, возглавляемая Илоном Маском.

Чистая прибыль SpaceX с июля по сентябрь составила 4,4 млрд долларов. Аналитики прогнозировали выручку компании на уровне 12,72 млрд долларов, а прибыль - на уровне около 2 млрд долларов. Перед этим компания более года фиксировала убытки.

На фоне этих новостей акции компании на расширенных торгах на бирже подорожали примерно на 4%.

Выручка SpaceX выросла благодаря ИИ и Starlink

Спутниковая сеть Starlink и другие проекты SpaceX в сфере связи стали одними из основных финансовых драйверов компании, обеспечивающих фундамент для амбиций Маска в области искусственного интеллекта (ИИ), отмечает агентство Reuters. Выручка SpaceX от деятельности в сфере ИИ выросла более чем в девять раз, до 7,6 млрд долларов, однако в основном за счет сдачи в аренду мощностей для облачных вычислений. Собственные ИИ-продукты компании, включая чат-бот Grok, остаются в тени конкурентов.

При этом именно на долю ИИ-направления пришлось 16,4 млрд долларов из общих капитальных затрат SpaceX, составивших 19,6 млрд долларов. Последняя цифра почти втрое превышает прошлогодний показатель, и компания прогнозирует, что в ближайшем будущем капитальные затраты останутся на том же уровне.

Маск пообещал каждому ребенку в США по акции SpaceX

19 октября Илон Маск написал в принадлежащей ему соцсети X, что в 2027 году подарит каждому ребенку в США по одной акции SpaceX. "Это будет первая раздача из многих", - добавил бизнесмен, не дав дальнейших разъяснений. Исходя из оценки компании Маска на тот момент, стоимость такого подарка может составить около 10,7 млрд долларов.

Маск сделал это заявление на следующий день после того, как компания Anthropic объявила о намерении направить не менее 5% своих акций (около 48 млрд долларов по последней оценке) в "Фонд общественного блага", средства из которого могут пойти на крупные пожертвования некоммерческим организациям или прямые выплаты отдельным группам населения, в том числе чтобы смягчить влияние ИИ на рынок труда.

В 2026 году SpaceX провела рекордное IPO

В июне SpaceX завершила первичное публичное размещение на бирже (IPO) 555,6 млн акций по 135 долларов - это стало крупнейшим IPO в истории. Начальная оценка стоимости компании тогда составила 1,77 трлн долларов, сейчас SpaceX оценивают примерно в 2 триллиона.

#Илон Маск #SpaceX #выручка

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