​Выручка – в благодарности

Первая такая торговая точка открылась в областном центре восемь лет назад благодаря инициативе Ассоциации деловых женщин Усть-Каменогорска. Идею о безвозмездной передаче бывших в употреблении вещей старикам, инвалидам, многодетным матерям и другим малоимущим слоям населения поддержало тогда руководство СПК «Ертис», взявшее на себя оплату труда продавцов благотворительного магазина. В результате небольшой отдел, где выручку подсчитывали не в денежных знаках, а в словах благодарнос­ти, удалось открыть на одном из самых многолюдных городских рынков. Помнится, пессимистично настроенные граждане прогнозировали ему недолгую жизнь.

Между тем благотворительный проект постепенно раскручивался, и сегодня сеть магазинов «Все за спасибо» действует также в Риддере, Зыряновске, Серебрянске, Глубоковском, Шемонаихинском и Уланском райо­нах Восточно-Казахстанской области.

– Воспитываю двоих детей, у одного из них – аутизм. Живем втроем на небольшую пенсию, – поделилась жительница Усть-Каменогорска Ирина Луценко. – Для меня этот магазин – мощная поддержка.

Здесь всегда рады 65-летней пенсионерке, на руках у которой восьмилетний внук. Бабушка заходит в отдел несколько раз в год, чтобы выбрать вещи для мальчика, и таким образом экономит свою пенсию.

– У другой нашей клиентки в силу сложившихся жизненных обстоятельств долгое время не было документов, она зарабатывала сбором ягод, но на них много не выручишь, – рассказывает продавец магазина. – Поэтому всю необходимую одежду она брала в нашем отделе.

За прошедшие годы в рамках благотворительного проекта сложились добрые традиции. Хорошо известный в Усть-Каменогорске владелец городской сети книжных магазинов установил, например, социальные корзины. Горожане охотно пополняют их одеждой, канцтоварами, книгами. Все больше предпринимателей устанавливают для себя правило бесплатно передавать магазину «Все за спасибо» остатки нереализованного товара.

– Традиционно у нас много работы, когда начинается подготовка к школе, – говорит продавец Вера Барнина. – И в Новый год люди не забывают творить доб­ро. Третий год подряд, к примеру, нам безвозмездно отдают детские новогодние кос­тюмы. А в конце декабря прошлого года одна женщина, не назвавшая ни имени, ни фамилии, принесла в отдел 16 новогодних кульков. Ассоциация добавила еще десять сладких подарков, и мы раздали их многодетным семьям.

Осенью 2015 года по Усть-Каменогорску распространились слухи о возможном закрытии магазина. Администрация социального рынка намеревалась установить арендную плату. По словам Веры Барниной, неравнодушные горожане живо отреагировали на подобную новость. Коллективные письма полетели в адрес органов местной исполнительной власти. Устькаменогорцы открыто высказывали свое мнение в прямом эфире городских телеканалов, на страницах газет. Одним словом, проект удалось отстоять. Сегодня благодаря общественному резонансу о существовании магазинов «Все за спасибо» узнало больше людей. Как признаются те, кто приносит вещи в магазин впервые, отныне у них появилась реальная возможность протянуть руку помощи нуждающимся землякам.