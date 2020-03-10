Вышел гулять с собакой: повешенным на собачьем поводке подростка нашли в Алматы
В Алматы на школьной площадке нашли парня повешенным на собачьем поводке, чуть позже нашли избитую собаку, с которой он вышел гулять, сообщает Kazpravda.kz.
Пользователи социальных сетей распространяют информацию о том, что ранним утром шестого марта в микрорайоне Орбита-3 на спортивной площадке школы №45 нашли тело 16-летнего подростка. Мальчик в одной футболке был повешен на поводке (температура в тот день была минусовая). По словам родственников, ночью пятого марта он вышел выгулять собаку и не вернулся домой. Его тело обнаружил охранник школы. Друзьям подростка удалось найти израненного питомца только на следующий день. Родственники мальчика отмечают, что он был жизнерадостным, писал песни и собирался поступать в колледж имени Чайковского.
В департаменте полиции города сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК "Доведение до самоубийства".
"Производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Бостандыкского района. С целью установления точной причины смерти человека назначена судебно-медицинская экспертиза. Отметим, что при осмотре трупа гр. З., 2003 года рождения, признаков насильственной смерти не обнаружено", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.