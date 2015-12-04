Культура
Вышел сборник песен участников детского Turkvizyon – "Елің үшін самға"
Ксения Воронина
Презентация музыкального детского сборника песен "Елің үшін самға", созданного в рамках Национального отбора I Международного детского песенного конкурса Bala Turkvizyon, прошла в Алматы, сообщает Kazpravda.kz.

"Сборник является одним из первых в истории культурной жизни нашей страны, написан молодыми казахстанскими композиторами и авторами-песенниками, а исполнили музыкальные композиции юные таланты из 16 регионов страны. Все песни нового сборника – о любви к родному краю, об ее истории и детской дружбе. Мы уверены, что они пополнят репертуар и станут хорошим подспорьем для учителей музыки", – сказал председатель правления Фонда Алии Назарбаевой "Жандану әлемі" Мурат Исаханов.

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Следует отметить, что все песни уже прозвучали на гала-концерте в сентябре этого года в Астане, а для жителей и гостей Алматы они прозвучат вновь на благотворительном концерте, который состоится 6 декабря во Дворце студентов им. У. Жолдасбекова. Специально для этого организаторы пригласили в Алматы детей – финалистов Национального отбора Международного детского песенного конкурса Bala Turkvizyon.

Отметим, что идея создания детского песенного сборника "Елің үшін самға" принадлежит Фонду Алии Назарбаевой "Жандану әлемі".

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