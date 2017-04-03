Вышел трейлер фильма "Мумия"

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала на своей YouTube-странице трейлер фильма "Мумия", выход которого ожидается 8 июня, сообщает Kazpravda.kz.
В ролике демонстрируется, при каких обстоятельствах было разбужено большое зло.
В главных ролях снялись Том Круз, София Бутелла, Аннабелль Уоллис и Рассел Кроу. Режиссер – Алекс Куртцман, создатель фильмов "Звездный путь" и "Стартрек: Возмездие".
В основе сюжета история об американской группе спецназа, который послан в пустыню для обезвреживания террористов, укрывшихся в бункере. Прорвавшись внутрь, они обнаруживают, что все боевики таинственным образом погибли, а этот бункер – не что иное, как древняя гробница.