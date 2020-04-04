Вышел в туалет и сбежал: в Семее ищут военнослужащего

Происшествия
Из воинской части 5511 города Семей сбежал рядовой. В Сети распространяют ориентировку на покинувшего место несения службы военнослужащего, сообщает Kazpravda.kz.
"3 апреля, находясь на воинском стрельбище, специалист (оператор) войскового стрельбища роты материально-технического обеспечения воинской части 5511, рядовой Жолдыбай Жанболат Асылханулы после подъема вышел в туалет и убежал в неизвестном направлении. До сих пор не вернулся в место несения службы", - говорится в распространяемой в Instagram ориентировке.
Также в ориентировке сообщается, что мужчина имеет рост 162 сантиметра, плотное телосложение, черные, коротко подстриженные волосы. Был одет в форму Нацгвардии.
В воинской части подтвердили информацию о поисках военнослужащего.
"3 апреля, находясь на воинском стрельбище, специалист (оператор) войскового стрельбища роты материально-технического обеспечения воинской части 5511, рядовой Жолдыбай Жанболат Асылханулы после подъема вышел в туалет и убежал в неизвестном направлении. До сих пор не вернулся в место несения службы", - говорится в распространяемой в Instagram ориентировке.
Также в ориентировке сообщается, что мужчина имеет рост 162 сантиметра, плотное телосложение, черные, коротко подстриженные волосы. Был одет в форму Нацгвардии.
В воинской части подтвердили информацию о поисках военнослужащего.