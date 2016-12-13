Вышла новая книга журналиста Александра Таракова

Культура
Азамат Сыздыкбаев
Фото Игоря Бургандинова
Вышла в свет новая книга публициста, члена Союза писателей Казахстана Александра Таракова "Казахстанский характер", передает Kazpravda.kz.

Книга посвящена 25-летию Независимости Казахстана. В свое произведение автор включил порядка двадцати очерков о знаковых личностях казахстанского общества. В нем Таракову удалось раскрыть силу и неординарность лидерских характеров. Героев книги объединяет выдающаяся сила воли и умение без боязни преодолевать жизненные препятствия и достигать выдающихся результатов, а самое главное – оставаться истинными профессионалами своего дела.

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"Эта книга написана не специально, она складывалась и формировалась годами, – рассказывает автор. – Поэтому сюда и вместился этот период нашей Независимости. Возможно, мне везло, но каждый раз, встречаясь с героями этой книги, я мог зафиксировать только их прогресс. Некоторых вместить в эту книгу не удалось, поскольку не у всех удачно сложилась биография. В целом у казахстанцев сильные характеры, потому что у большинства людей, о ком я писал, жизнь сложилась нормально, они двигались только вперед и добивались новых высот".

Как отметил депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов, творчество Таракова известно с положительной стороны давно.

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"Мы все являемся поклонниками творчества Александра Таракова. Эта книга примечательна тем, что она является очень своевременным произведением, потому что наш Президент Нурсултан Назарбаев ставит задачу перед нами по построению общества всеобщего труда. А это книга именно о труде, о людях труда. Книга еще раз доказывает, что все мы во главу угла должны ставить труд", – подчеркнул депутат.

Свое слово о книге сказал и председатель ассоциации кафедр АНК, доктор экономических наук Анатолий Башмаков.

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"Рождение книги – это всегда событие. А появление на свет умной, доброй и толковой книги – это праздник. Хорошая книга – это не просто продукт, это настоящий гражданский поступок. В книгу Таракова вошли его избранные размышления и зарисовки литературных сюжетов, образов и сравнений для того, чтобы запечатлеть героические и в то же время житейские фрагменты героев-казахстанцев", – отметил Башмаков.

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Как заверила руководитель РГО "Қоғамдық келісім" Наталья Калашникова, с содержанием книги любители литературы смогут ознакомиться в самое ближайшее время. 

"Сегодня мы сделаем официальную передачу этих книг в национальную академическую библиотеку Казахстана, в частности в депозитарий АНК. И эта книга получит аудиторию в 130 тысяч читателей более чем из 80 стран мира", – сказала она.

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Помимо презентации книги, в рамках основного мероприятия состоялось также награждение членов Ассамблеи народа Казахстана, представителей этнокультурных объединений, творческой и научной интеллигенции государственными наградами РК.

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