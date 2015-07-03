Вышла в свет книга "Президент" Культура 956 Меруерт Нургазинова

В Астане увидела свет книга об огромном труде Главы государства – Нурсултана Назарбаева под названием "Президент", передает корреспондент Kazpravda.kz.



Сборник "Президент", подготовленный республиканской газетой "Егемен Қазақстан" содержит материалы периода 2010–2015 годов. Эта книга с ранее изданными сборниками "Елбасы", "Тәуелсіздiк", "Астана" составляют вместе одну серию.



Презентацию открыл президент АО "РГ "Егемен Қазақстан" Сауытбек Абдрахманов, он также вкратце рассказал о содержании книги. Кроме того, на встрече выступили государственные и общественные деятели. Свое мнение о сборнике выразил известный казахстанский писатель Нургожа Ораз.



"Я думаю, что наш народ будет доволен. Эта книга должна распространиться среди всего казахстанского населения. По содержанию "Президент" является тематическим продолжением сборника "Елбасы", изданного в 2010 году. Здесь собраны все выступления, важные моменты в истории Казахстана в период 2010–2015 годов", – отметил Нургожа Ораз.



"Воспитательный характер такой книги для каждого гражданина, верующего в завтрашний день независимой страны, огромен, а польза бесспорна", – добавил он.



Книга начинается с очерка о детстве и юности Президента. Годы роста, становления, первые шаги в большую жизнь, годы учебы в Днепродзержинске освещены в отдельных статьях.



Авторами книги являются видные государственные и общественные деятели, ученые, писатели, деятели культуры, а также люди труда. Отдельный блок состоит из фотографий Президента с разных встреч за последние 5 лет. Общий объем книги составляет 783 страницы.

