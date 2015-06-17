Технологии
Вышла веб-версия Skype
Microsoft выпустил веб-версию Skype, не требующую загрузки программы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Пока продукт доступен в бете, говорится в официальном блоге компании.

Версией можно воспользоваться через сайт web.skype.com, на котором требуется ввести логин и пароль. В числе доступных языков программы есть и русский. При входе под своей учетной записью происходит синхронизация с сервером компании и отображаются все сохраненные контакты и последние разговоры.

В компании подчеркивают, что продукт может пригодиться в общественных местах или отелях, где на компьютеры не установлена программа Skype.

Версия позволяет обмениваться сообщениями, предоставляет уведомления об активных чатах и звонках. Однако для совершения голосовых и видеозвонков требуется установить соответствующий плагин для браузера. Также пока остается недоступной услуга звонков на мобильные и стационарные номера и опция создания аудио- или видеоконференций (в них можно лишь принимать участие по приглашению), как это возможно в скачанном приложении.

Новый Skype может быть открыт во всех популярных браузерах: Internet Explorer, Chrome, Safari и Firefox. Однако на Chromebook и Linux работает только обмен сообщениями.

Впервые о веб-версии популярной программы было объявлено еще в ноябре прошлого года. Тогда в Microsoft отметили, что кроме кафе и отелей воспользоваться Skype через браузер смогут пользователи, к примеру, не имеющие администраторского доступа для установки приложения на рабочий компьютер.

Microsoft приобрела компанию Skype в 2011 году. Сейчас аудитория сервиса насчитывает свыше 300 млн пользователей.

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