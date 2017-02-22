​Вышли на международный уровень

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Айнур Кембаева

Планами Международной федерации национальной борьбы на брифинге в Службе центральных коммуникаций поделился ее глава Канат Бозумбаев. Учредительный конгресс, на котором принято решение о создании новой организации, состоялся накануне в Астане. В нем приняли участие делегаты из 36 стран, среди которых были такие именитые спорт­смены, как серебряный призер чемпионата мира и бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо, а также победитель турнира «Алем Барысы» Брайсон Ведаль Оскар Рене (Куба), личный тренер Олимпийского чемпиона Лукаша Крпалек Лойер Джаромир (Чехия) и многие другие. Главная задача международной федерации – реализовать принципиально новый подход по развитию и пропаганде национальных видов спорта.

– Нашу идею о создании Международной федерации қазақ күресі поддержало огромное количество соратников по всему миру. Теперь секции национальной борьбы впервые откроются в таких странах, как США, Новая Зеландия, Гана, Камерун, Уругвай и многих других, – отметил он, а также озвучил идею о включении қазақ күресі в перечень олимпийских видов спорта, что продемонстрировало бы признание казахских традиционных боевых искусств на международном уровне.

– Мы должны работать в этом направлении, создавая нацио­нальные федерации по всему миру. И это должны быть ассоциации истинных любителей данного вида спорта, – отметил Канат Бозумбаев.

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