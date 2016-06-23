​Вышли на проектную мощность

По словам руководителя управления инновационно-индустриального развития региона Алишера Абдыкадырова, на сегодня с неполной нагрузкой работают предприятия двух проектов – ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания» и ТОО «Альголд». Как доложил на аппаратном совещании в областном акимате руководитель управления, по вагоностроительной компании Правительством поддержан вопрос выделения денежных средств в размере 17,5 млрд тенге для стабилизации отечественного производства грузовых и пассажирских вагонов через механизм лизинга. Это позволит обеспечить загрузку 39 предприятий отрасли железнодорожного машиностроения страны. Что касается ТОО «Альголд» с проектом модернизации переработки золотосодержащих руд, то в мае нынешнего года основное производство там возобновлено. Продукция будет поставлена на аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын», входящий в состав национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук».

С 2015 по 2019 год в области реализуются 32 проекта с объемом инвестиций 1,2 трлн тенге и созданием порядка 7 000 рабочих мест. В минувшем году было введено пять проектов, в том числе Бозшакольский ГОК и установка прокалки нефтяного кокса, а в 2016 году планируется сдать семь проектов, три из которых (тепличные комплексы в Экибастузе и Павлодаре, а также установка обогащения угля в Майском районе) уже введены в строй.