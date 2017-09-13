​Вышли оркестры на площадь

Нынешний парад оркестров отличался разнообразием жанров и стилей исполняемой музыки, зрелищностью и вновь подтвердил свою репутацию самого любимого алматинцами праздника оркестровой музыки под открытым небом. В нынешнем году он прошел в восьмой раз, длился два дня на площади Абая перед Дворцом республики и собрал более 2 тыс. гостей разных возрастов.
Фестиваль открыли оркестр народных инструментов им. М. Толебаева под руководством дирижера Али Алпысбаева и фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы». Горожане от души наслаждались исполнением шедевров казахских и мировых композиторов, музыкой народов мира. Звучали произведения Курмангазы, Нургисы Тлендиева, Жаяу Мусы, Ихласа, Ескендира Хасангалиева, Кенжебека Кумисбекова, фрагмент из оперы «Севильский цирюльник» Россини, знаменитые танго Астора Пьяццоллы.
Второй музыкальный вечер порадовал мелодиями и песнями из отечественного и советского кинематографа, мультфильмов, саундтреками к голливудским картинам. Они прозвучали в исполнении эстрадно-симфонического оркестра акима Алматы под руководством Александра Белякова, Государственного духового оркестра Республики Казахстан под руководством Каната Ахметова, известных эстрадных певцов, а также Жамили Серкебаевой, выступившей вместе с воспитанниками музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. К. Байсеитовой, групп Vox acapella и «Фласт флоу», дуэта гитаристов GS, ансамбля барабанщиков.
С первых аккордов гости праздника узнавали фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Келинка Сабина», «Титаник», «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», мюзиклы «Чикаго» и «Кабаре». Выступления музыкантов дополняли танцевальные номера в исполнении балетной труппы Государственного академического театра оперы и балета им. Абая, шоу-балета «Виват».