​Вышли оркестры на площадь

Нынешний парад оркестров отличался разнообразием жанров и стилей исполняемой музыки, зрелищностью и вновь подтвердил свою репутацию самого любимого алматинцами праздника оркестровой музыки под открытым небом. В нынешнем году он прошел в восьмой раз, длился два дня на площади Абая перед Дворцом республики и собрал более 2 тыс. гостей разных возрастов.

Фестиваль открыли оркестр народных инструментов им. М. Толебаева под руководством дирижера Али Алпысбаева и фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы». Горожане от души наслаждались исполнением шедевров казахских и мировых композиторов, музыкой народов мира. Звучали произведения Курмангазы, Нургисы Тлендиева, Жаяу Мусы, Ихласа, Ескендира Хасангалиева, Кенжебека Кумисбекова, ­фрагмент из оперы «Севильский цирюльник» Россини, знаменитые танго Астора Пьяццоллы.

Второй музыкальный вечер порадовал мелодиями и песнями из отечественного и советского кинематографа, мультфильмов, саундтреками к голливудским картинам. Они прозвучали в исполнении эстрадно-симфонического оркестра акима Алматы под руководством Александра Белякова, Государственного духового оркестра Республики Казахстан под руководством Каната Ахметова, известных эстрадных певцов, а также Жамили Серкебаевой, выступившей вместе с воспитанниками музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. К. Байсеитовой, групп Vox acapella и «Фласт флоу», дуэта гитаристов GS, ансамбля барабанщиков.

С первых аккордов гости праздника узнавали фильмы «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Келинка Сабина», «Титаник», «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», мюзиклы «Чикаго» и «Кабаре». Выступления музыкантов дополняли танцевальные номера в исполнении балетной труппы Государственного академического театра оперы и балета им. Абая, шоу-балета «Виват».