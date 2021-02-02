Вышло новое постановление о карантине в Нур-Султане

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Пресс-служба столичного акимата опубликовала новое постановление главного санврача города об ограничительных и карантинных мерах в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz.

Постановление вступает в силу со 2 февраля.

Согласно документу, для жителей города сохраняется соблюдение следующих требований:

- запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, в том числе на дому (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), митингов, шествий, сходов и др.;

- разрешение на проведение спортивных тренировок только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

- запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей города, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи;

- запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: бильярдных, караоке, боулинг-центров, батутов, компьютерных клубов, ночных клубов, букмекерских контор и игровых клубов, в том числе розыгрыш лотерей, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовые и роликовые катки, за исключением расположенных в спортивных объектах;

- ограничение на передвижение по городу и общественным местам для лиц старше 65 лет;

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также нахождение в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

Также главный санврач постановила:

- перевести на дистанционную форму работы не менее 80 % работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих;

- усилить работы по проведению дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте и местах возможного скопления людей;

- обеспечить работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с установлением графика работы в штатном режиме;

- организацию работы междугородних внутриобластных автобусных и микроавтобусных перевозок;

- организацию работы объектов религиозных объединений в будние и выходные дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 м2 на одного посетителя, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

- организацию работы частных медицинских центров, клиник (с запретом оказания косметологических услуг), стоматологий строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00 часов;

- разрешение на проведение партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток;

- организацию работы образовательных объектов независимо от форм собственности в текущем учебном году в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов общеобразовательных школ для учащихся 1-5 классов и международных школ для учащихся 1-7 классов, работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе;

- с III четверти текущего учебного года организацию работы образовательных объектов независимо от форм собственности для выпускных классов общеобразовательных (9 и 11 классы) и международных (10 и 12 классы) школ обеспечить в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно),работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе, строго по заявлению родителей;

- со II семестра текущего учебного года организацию работы вузов и колледжей для студентов первых курсов обеспечить в режиме комбинированного обучения (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно);

- организацию работы бизнес-центров, деловых домов, а также расположенных в них объектов по оказаниюуслуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров, бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров и др. с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, при условии строгого соблюдения перевода не менее 80 % работников на дистанционную форму работы, с установлением графика работы в будние и субботние дни с 9:00 до 22:00 часов и запретом работы в воскресные дни;

- организацию работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни и субботние дни с 10:00 до 23:00 часов и запретом работы в воскресные дни (за исключением расположенных в них аптек, а также минимаркетов, супермаркетов и гипермаркетов, реализующих продукты питания и предметы первой необходимости), с запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы, установленного в настоящем Постановлении. При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, игровых площадок, ледовых и роликовых катков, игровых центров. Работа фудкортов разрешена только на курьерскую доставку с исключением самовыноса. При установлении факта нарушения карантинных иограничительных мер, обеспечить запрет на работу;

- организацию работы аттракционов на открытом воздухе, за исключением запрещенных и несанкционированных, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 22:00;

- организацию работы театров аниматрониксов, океанариума строго в режиме работы по типу галерей/музеев, с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее 4 м2 на одного посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 22:00 часов, в выходные дни с 10:00 до 20:00 часов;

- организацию работы закрытых пляжей и аквапарков в части функционирования бассейнов без водных аттракционов, из расчета 5 м2 зеркала воды на одного человека, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни в штатном режиме и запретом работы в воскресные дни;

- организацию работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), независимо от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно- профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 часов до 24:00 часов, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях, для которых график работы в будние дни с 7:00 до 22:00 часов и выходные дни с 7:00 до 23:00 часов, с запретом нахождения посетителей в обеденном зале по истечению времени работы, установленного в настоящем Постановлении, работу на доставку еды и авто-экпресс в штатном режиме. При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий. При установлении факта нарушения карантинных и ограничительных мер обеспечить запрет на работу;

- организацию работы крытых продовольственных рынков с заполняемостью не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов. С запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы, установленного в настоящем Постановлении;

- организацию работы крытых непродовольственных рынков, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и субботние дни с 9:00 до 20:00 часов и запретом работы в воскресные дни. С запретом нахождения покупателей в торговом зале по истечению времени работы, установленного в настоящем Постановлении;

- организацию работы продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 18:00 часов;

- организацию работы фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов, саун и других видов услуг (СПА, массажа, пилинга и т.п.) из расчета 4 м2 тренировочного зала и 5 м2 зеркала воды на одного посетителя, при обеспечении общей заполняемости не более 50%, строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, установлением графика работы в будние и выходные дни с 7:00 до 23:00 часов.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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