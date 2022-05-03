Вышло новое постановление по проведению вакцинации от коронавируса в Казахстане

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, которым вносится изменение в алгоритм организации и проведения профилактических прививок против коронавирусной инфекции населения страны, сообщает Kazpravda.kz.

Так, теперь допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ, в том числе вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

Проведение повторного полного курса вакцинации допускается только после получения добровольного информированного согласия прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде.

Ранее проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными ВОЗ, допускалось в отдельных случаях по решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории Казахстана (выезд за рубеж в целях представления интересов Казахстана на международном уровне, а также выезд на учебу обладателей международной стипендии «Болашак» и лиц, направляющихся на обучение за рубеж в рамках межправительственных соглашений/договоров, в том числе академической мобильности).

Интервал между последней прививкой от коронавируса и повторным полным курсом вакцинации составляет не менее 3 месяцев.

Настоящее постановление вводится в действие с 3 мая 2022 года.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.