Высказывания на брифинге для СМИ о причинах крушения самолёта Bek Air раскритиковали в КГА

Комитет гражданской авиации опубликовал информацию касательно завершения расследования авиационного происшествия воздушного судна авиакомпании "Bek Air", сообщает Kazpravda.kz.

"Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана полагают некорректными, а также выходящими за рамки компетенции ряд высказываний директора департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Болата Наурзалиева на пресс-конференции, посвященной завершению расследования авиационного происшествия с воздушным судном Fokker-100 авиакомпании "Bek Air".

Согласно национального законодательства и стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (ИКАО) целями расследования авиационного происшествия или инцидента являются установление причин события и (или) сопутствующих факторов, выработка рекомендаций по предотвращению авиационных происшествий и инцидентов в будущем и обеспечению безопасности. Установление чьей-либо вины и ответственности не является целью расследования авиационного происшествия или инцидента", - говорится в заявлении КГА.

Как отметили в пресс-службе, Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана в своей деятельности руководствуются стандартами ИКАО и национальным законодательством.

"Высказывания директора департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Болата Наурзалиева касательно противообледенительной обработкивоздушных судов считаем несоответствующими действительности, которые вводят в заблуждение общественность по следующим причинам.

На сегодняшний день в Казахстане требования, предъявляемые к противообледенительной обработки воздушных судов, в том числе по применению противообледенительных жидкостей регламентированы. При этом, отмечаем, что согласно общемировой практики для каждого типа воздушного судна имеется свое Руководство, принимаемое производителями воздушных судов, которое следует строго соблюдать. Требования Руководства отражены в параграфе 6, пункта 204 Правил производства полетов в гражданской авиации Республики Казахстан (Приказ МИИР РК от 28.07.2017г. № 509). Окончательное решение по применению противообледенительной обработки принимается самим эксплуатантом – командиром воздушного судна.

Помимо этого, все поставщики услуг проходят ежегодный (ежесезонный) аудит со стороны обслуживаемых авиакомпаний на предмет соответствия требованиям указанных стандартов, и авиакомпании обязаны предоставлять поставщикам услуг требования к противообледенительной обработке эксплуатируемых авиакомпаниями воздушных судов, которые учитывают особенности каждого конкретного типа воздушного судна, что закреплено в договорах по наземному обслуживанию.

Относительно других заявлений органа расследования сообщаем, что отсылка на нормативно-правовые акты, согласно которым отмечается бездействие и халатность со стороны должностных лиц КГА, является некорректной информацией. Озвученные приказы определяют основные минимальные требования к аэродромам (№ 381 от 31.03.2015 г.) и порядок аэродромного обеспечения полетов в гражданской авиации Республики Казахстан (№ 978 от 07.10.2015 г.), действие которых распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют эксплуатацию гражданских аэродромов на территории РК.

Согласно вышеуказанным правилам, контроль за состоянием приаэродромной территории, в частности выявление строительства и возведения несогласованных объектов относится к основным задачам аэродромного обеспечения полетов (аэродромной службы аэропортов), которые не реже двух раз в год должны обеспечивать проведение мероприятий по мониторингу (учету) препятствий, а при необходимости информировать заинтересованные государственные органы и организации.

Правила выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов (утверждены ППРК от 12.05.2011 г. № 504) регламентируют порядок выдачи разрешений на осуществление вышеуказанной деятельности юридических и физических лиц,согласно поданному ими заявлению. Разрешение выдается на основании заключения постоянно действующей комиссии аэропорта, которая определяет степень влияния деятельности на безопасность полетов, но не выдает земельные участки для возведения объектов.

Так, согласно Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» принятие решений о застройке территории, решений по выбору, предоставлению земельных участков на подведомственной территории, относятся к компетенции местных исполнительных органов. В этой связи, министерством неоднократно, в том числе до авиакатастрофы, в адрес местных исполнительных органов, направлялись уведомления по необходимости соблюдения требований законодательства при выдаче земельных участков на приаэродромной территории и необходимости принятия соответствующих мер по ранее возведенным незаконным строениям", - разъяснили в ведомстве.

Также в пресс-службе отметили, что уполномоченным органом в сфере гражданской авиации на постоянной основе проводится работа по совершенствованию действующей нормативно-правовой базы. Продолжается работа по принятию проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта», который находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.

Законопроектом в целях установления четких требований по использованию приаэродромных территорий Законопроектом предусматривается ряд поправок, в частности, по единообразию применяемой терминологии, порядку предоставления прав на земельные участки, расположенные на приаэродромной территории, наделению компетенцией Авиационной администрации Казахстана по выдаче разрешения на деятельность, представляющей угрозу безопасности полетов, заключили в КГА.

Напомним, накануне директор департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Болат Наурзалиев озвучил детали расследования крушения самолета Bek Air в Алматы 27 декабря 2019 года.