Экономика
Высокая динамика интеграции

В частности, в письме отмечается, что в ходе состоявшихся в октябре 2013 года в Астане переговоров президентов двух стран был подтвержден стратегический курс на дальнейшее всестороннее углубление белорусско-казахстанских отношений, определены новые ориентиры совместной работы по наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширению производственной и научно-технологической кооперации, активизации культурно-гуманитарных связей .

Высокой динамикой характеризуется и совместная работа по дальнейшему развитию Евразийской интеграции. Подтверждением этому служат поочередно прошедшие в 2013 году в Астане, Минске и Москве три заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. Принятые на них решения ярко свидетельствуют о неуклонном стремлении стран – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства к дальнейшему углублению взаимодействия.

«Рассчитываем, что к 1 мая 2014 года будет подписан Договор об учреждении Евразийского экономического союза, который заработает в полную силу с 1 января 2015 года. Отрадно, что уже сегодня мы наблюдаем значительный рост интереса международного сообщества к процессам Евразийской интеграции, намерение наших партнеров в установлении различных форм сотрудничества с «тройкой». На это, в частности, указывают как участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета глав государств Армении, Украины, Таджикистана и Кыргызстана, так и заинтересованность в создании зоны свободной торговли с Таможенным союзом, проявляемая Индией, Вьетнамом, Новой Зеландией, Турцией и другими странами», – отмечается в письме.

Эта тенденция демонстрирует открытость Евразийской интеграции и подтверждает тезис о том, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство не являются «закрытыми» и тем более направленными против кого-либо объединениями. Наоборот – они становятся все более привлекательными для наших международных партнеров.

«Мы глубоко убеждены в том, что в наступающем году совместными усилиями сможем эффективно решать стоящие перед нами задачи. С Новым, 2014 годом! Новых созидательных свершений, мира, добра и процветания каждой казах­станской семье!» – говорится в послании.

Владимир ОСИПОВ

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