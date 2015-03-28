Высокая динамика развития Свежий выпуск 720 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

Глава государства принял участие в форуме «Судьба страны – моя судьба», посвященном 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Около 3 000 жамбылцев, представители этнокультурных центров южных регионов республики и политических партий, лидеры общественных организаций, собравшиеся во Дворце спорта «Тараз-Арена», приветствовали Президента.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев отметил, что Жамбылская область сегодня стала колыбелью дружбы и мирного сосуществования представителей более 80 этносов.

– Город Тараз, которому насчитывается более двух тысяч лет, является историческим центром нашей страны, – отметил Президент. – Достопримечательности области и города внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осенью на этой священной земле мы будем отмечать 550-летие казахской государственности. Это важное мероприятие, провозглашающее наше единство и благополучие.

Глава государства обратил внимание на социально-экономическое развитие облас­ти, положительно оценив его динамику.

– Успешно реализуется выдвинутая мною программа «Нұрлы жол», – подчеркнул Президент. – В рамках новой индустриализации введено в строй 33 проекта на сумму 116 миллиардов тенге. На очереди ввод 23 новых предприятий стоимостью порядка 600 миллиардов тенге. В их числе создание химического кластера на базе специальной экономической зоны «Химический парк Тараз», производство каустической соды и хлора, модернизация Акбакайского золотодобывающего комбината. В целом на всех этих объектах будут работать более 11 тысяч человек.

Кроме того, Президент отметил активное развитие в регионе такой важной отрасли, как туризм. Здесь ведется строительство трех больших туристических объектов: горнолыжной базы «Коксай», комп­лекса «Тау самалы» и «Юрточного отеля».

Особо Глава государства подчеркнул, что благодаря усилиям всех казахстанцев мир и спокойствие стали фундаментом развития страны в XXI веке.

– В нынешнем году я дал старт реализации пяти народных реформ, направленных на дальнейшее развитие Казахстана. Мы формируем современную государственную службу, справедливый суд, новую индустрию, нацию единого будущего и подотчетное государство. Все это мы делаем для наших граждан, для людей труда, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Завершая выступление, Президент поблагодарил участников форума за постоянную поддержку и пожелал всем казахстанцам мира и процветания.

Выступившие затем представители жамбылских этнокультурных объединений отметили важность согласия, единства и толерантности в развитии страны.

Завершил форум грандиозный концерт звезд отечественной эстрады. Зрители посмотрели короткометражный фильм об истории ассамблеи «Как все начиналось», а затем весь зал исполнил патриотическую песню «Бір үйдің баласындай».

В ходе рабочего визита в Тараз Нурсултан Назарбаев побывал в научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии, который в 2008 году открыл академик Сеитхан Жошыбаев, побеседовал с коллективом. Построенная на собственные средства организации клиника имеет семь отделений – диагностическое, кардиологическое, интервенционной кардиологии, врожденных и приобретенных пороков сердца, анестезиологии и реанимации. В оснащенных современной медицинской техникой операционных опытнейшие хирурги выполняют практически все виды операций на сердце, применяя аппарат искусственного кровообращения. Центр является клинической базой многих медицинских учебных заведений страны для подготовки молодых специалистов по кардиохирургии, кардиоанестезиологии и реанимации. А жамбылцев здесь с 2013 года обслуживают бесплатно. Впрочем, жители других регионов тоже могут получить бесплатную помощь – через портал бюро госпитализации. За консультативно-лечебной помощью сюда обращаются не только казахстанцы, но и жители Узбекистана и Кыргызстана.

Посетил Президент и Таразский химико-технологический колледж. Здесь Главе государства рассказали о ходе реализации в области программы развития образования. В беседе с преподавателями и студентами он отметил важность создания в стране альтернативной экономики по примеру ведущих стран Европы и Азии, развивающихся за счет технологий и перерабатывающих отраслей.

– За первые пять лет выполнения программы индустриализации было построено порядка 770 предприятий, – отметил Нурсултан Назарбаев. – Только в нынешнем году введено в эксплуатацию 75 объектов. Отдельное внимание будет уделяться развитию инновационных технологий. На базе данного колледжа развивается мощный технический кластер. Стране необходимы инженеры-химики, квалифицированные кадры, которые могли бы работать как на добывающих, так и на перерабатывающих предприятиях. Получив нужную специальность, выпускники могут трудиться по всему Казахстану.

Учебное заведение построено по поручению Главы государства для подготовки рабочих по семи специальностям и рассчитано на 600 учащихся. Приоритетным же направлением является обучение кадров для предприятий химической промышленности по специальностям «химическая технология и производство», «техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и химической промышленности (по видам)», «лаборант химического анализа» и другие. А в 2015–2016 учебном году по заявке специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» планируется открыть еще и отделения «слесарь-ремонтник», «токарное дело и металлообработка».

Колледж имеет 11 современных учебных мастерских, 9 специальных классов и столько же лабораторий, 12 интерактивных кабинетов, 3 компьютерных класса, подключенных к высокоскоростному Интернету, мультимедийный и 2 лингафонных кабинета. В его распоряжении общежитие на 200 мест и прекрасная столовая, которая может одновременно покормить 216 человек.

Управление образования совместно с Палатой предпринимателей области разработало «дорожную карту» дуального обучения, и колледж передали в корпоративное управление ТОО «Казфосфат». Это позволит более координированно и своевременно готовить высококвалифицированные кадры для химической отрасли региона.