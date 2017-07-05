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Высокая энергия партнерства
Газали Мауленов
Как отметил Нурлан Нигматулин, приезд японских парламентариев на Международную выставку «ЭКСПО» – это очередное свидетельство отношений стратегического партнерства между Казахстаном и Японией. Спикер Мажилиса подчеркнул, что импульс развитию двустороннего сотрудничества во всех сферах придают регулярные встречи и договоренности, достигнутые между Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе беседы отмечено единство подходов двух стран к решению вопросов ядерной безопасности, разоружения, а также устойчивого развития.