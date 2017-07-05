​Высокая энергия партнерства

Как отметил Нурлан Нигматулин, приезд японских парламентариев на Меж­дународную выставку «ЭКСПО» – это очередное свидетельство отношений стратегического партнерства между Казахстаном и Японией. Спикер Мажилиса подчеркнул, что импульс развитию двустороннего сотрудничества во всех сферах придают регулярные встречи и договоренности, достигнутые между Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым­ и Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе беседы отмечено единство подходов двух стран к решению вопросов ядерной безопасности, разоружения, а также устойчивого развития.

Собеседники выразили обеспокоенность в связи с запуском Пхеньяном баллис­тических ракет, подчерк­нув при этом возрастающую угрозу региональной и глобальной безопасности.

Как отметил Такео Кавамура, в Японии высоко ценят инициативы и усилия Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, направленные на решение вопросов нераспространения ядерного оружия во всем мире.

По словам Нурлана Нигматулина, большую роль в общей работе в области разоружения сыграло совместное председательство Астаны и Токио в конференции по статье XIV Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в период 2015–2017 годов.

Собеседники также констатировали, что совпадение сроков участия Казахстана и Японии в Совете Безопасности ООН в 2017 году открывает перед двумя странами дополнительные возможности для взаимодействия в рамках этой глобальной Организации. Нурлан Нигматулин и Такео Кавамура договорились расширять межпарламентский диалог, в том числе по линии профильных комитетов и групп по сотрудничеству.

Отметив достижения Казахстана в различных сферах, японский парламентарий выразил уверенность в дальнейших успехах нашей страны. Такео Кавамура также поделился впечатлениями от посещения казахстанского павильона на ЭКСПО, подчеркнув то большое значение, которое уделяет наша страна вопросам развития «зеленой» энергетики.