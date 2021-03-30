Высокая государственная награда

Госнаграду педагогам вручил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Поздравив лучших учителей республики с высокой оценкой, он рассказал об изменениях в сфере образования, которые были приняты в республике за последние годы. В их числе – повышение заработной платы, снижение отчетности и педнагрузки, усиление требований к разработке учебных программ, школьных учебников и другие.

Почетное звание «Қазақ­станның еңбек сіңірген ұстазы» присваивается учителям за выдающиеся достижения и особые заслуги перед государством. Педагог, удостоенный такого высокого звания, получает также единовременную выплату в размере 1 000 МРП.

Среди награжденных – ветеран труда, заслуженный учитель Орынша Карабалина, учитель химии и биологии школы-гимназии № 1 Алматинской области Татьяна Станкевич, более 30 лет посвятившая педагогическому призванию, и другие педагоги страны. Почетной государственной награды удостоился также директор школы № 1 им. М. Айтхожина города Петропавловска Александр Курленя.

– Мне вдвойне приятно получить эту награду, ведь нашей школе исполнилось 100 лет. Это признание не только моих заслуг, но и вклада всего нашего коллектива, в котором трудятся замечательные педагоги и истинные патриоты страны.