​Высокая и ответственная миссия

Наша страна стала первым государством Центральной Азии, избранным в состав Совета Безопасности ООН.

На состоявшемся 28 июня 2016 года в Нью-Йорке голосовании за кандидатуру нашей страны отдали свои голоса 138 государств из 193 государств – членов ООН, принявших участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

С 1 января 2017 года до 31 декабря 2018 года Республика Казахстан, представляя Азиатско-Тихоокеанскую группу государств, будет официально участвовать в работе наиболее важного политического органа ООН, на который Уставом Организации возложены полномочия по поддержанию глобального мира и безопасности.

Это триумфальная победа миролюбивого внешнеполитического курса Первого Президента Казахстана, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, его политики мира и согласия!

Это победа всего народа Казахстана.

Избрание Казахстана в Совет Безопасности ООН стало яркой демонстрацией признания высокого международного авторитета Республики Казахстан, его вклада в укрепление международной безопасности и мер доверия в межгосударственных отношениях.

Во всем мире получили безусловную поддержку такие инициативы Казахстана и его Лидера, как закрытие Семипалатинского ядерного полигона, добровольный отказ от ядерного оружия, ставшего этическим эталоном политики разоружения.

Инициативы по организации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, председательство Казахстана в ОБСЕ, создание в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, инициатива создания нового миропорядка на основе принципов G-global сделали Казахстан лидером по продвижению мирных инициатив и формированию атмосферы доверия во всем мире.

Манифест Президента Республики Казахстан «Мир. XXI век», продиктованный искренней тревогой за судьбу грядущих поколений, выдвинутый на Саммите по ядерной безопасности в США, стал официальным документом ООН.

Ассамблея народа Казахстана выражает слова огромной благодарности и поздравляет Президента Казахстана, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, весь народ Казахстана с исторической победой многовекторной международной политики Казахстана.

Эта победа – залог укрепления безопасности в Центральной Азии, каждого гражданина нашей страны!

Совет Ассамблеи народа Казахстана, г. Астана, 29 июня 2016 г.

Гражданский альянс Казахстана поздравляет Главу государства Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев с избранием нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций!

Это прежде всего яркое свидетельство высокого международного авторитета Президента Казахстана, который первым из мировых лидеров проявил политическую волю, приняв решение об отказе от ядерного арсенала.

Символично, что данное решение принято в год 25-летия Независимости Казахстана. Все эти годы наша страна проводит сбалансированную внутреннюю и внешнюю политику и пользуется заслуженным признанием международного сообщества.

Уверены, активное участие нашей страны в деятельности Совбеза ООН еще больше поднимет международный авторитет страны и откроет перед Казахстаном широкие возможности в формировании глобальной повестки безо­пасности.

Гражданский альянс Казахстана

Мы искренне поздравляем нашу страну с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы!

Это событие в очередной раз подтвердило авторитет Казахстана и его Лидера на международной арене, стало проявлением высокой оценки и признанием мировым сообществом миролюбивой политики молодой республики.

Особенно значимым становится данное событие для казахстанцев в год празднования 25-летнего юбилея независимости.

Глобальные инициативы Президента Нурсултана Назарбаева стали актуальными для всех государств – членов этой авторитетной международной организации.

Мы уверены, что и дальнейшие инициативы Главы государства найдут понимание и горячую поддержку со стороны мирового сообщества!

Коммунистическая Народная партия Казахстана

Политическая партия «Бірлік» поздравляет Главу государства и всех казахстанцев с историческим событием – избранием республики в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.

Символично, что это радостное событие произошло в год празднования 25-летия Независимости Казахстана. Наша страна стала первым государством Центральной Азии, избранным в состав наиболее важного политического органа ООН. С 1992 года, с момента вступления республики в эту авторитетную международную организацию, Казахстан постоянно проводит миролюбивую политику и выступает за ведение цивилизованного диалога и недопущение конфликтов.

Как молодое государство Казахстан добился мирового признания во многом благодаря нашим уникальным инициативам. По инициативе Президента РК Нурсултана Назарбаева впервые именно на казахстанской земле проводятся съез­ды лидеров мировых и традиционных религий, создан уникальный институт – Ассамблея народа Казахстана.

Мы уверены, что в рамках Совета Безопасности ООН основополагающие приоритеты государственной политики нашей страны будут с успехом реализованы на мировом уровне.

Партия «Бірлік»

Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен» поздравляет всех казахстанцев и Главу государства Нурсултана Назарбаева с избранием нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.

Это историческое событие в первую очередь является заслугой Президента Казахстана, проявлением его высочайшего международного авторитета и результатом его последовательной внутренней и внешней политики.

Для казахстанцев это еще один повод гордиться нашими успехами и достижениями на мировой арене.

Перед нашей страной открылась уникальная возможность продвигать свои интересы в самой авторитетной мировой организации.

Уверены, что деятельность Казахстана на этом посту послужит дальнейшему укреплению мира и единства на глобальном уровне.

НПП «Атамекен»

Мы с воодушевлением восприняли новость об избрании Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы – важного политического органа Организации Объединенных Наций.

Научная общественность Казахстана поздравляет всех казахстанцев и лично Президента страны – Лидера нации Нурсултана Назарбаева с этой исторической победой!

С того времени, как Казахстан стал полноправным членом этой авторитетной организации, наша страна постоянно доказывала приверженность принципам миролюбия и гуманизма.

Сегодня весь мир знает Казахстан как страну, которая динамично развивается, сохраняя при этом единство и согласие в обществе. Эти достижения позволяют нам уверенно и поступательно двигаться вперед.

Преимущества казахстанской заявки – авторитет Лидера нации в мировом сообществе.

Избрание Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН – это серьезный успех на международной арене и уникальная возможность для продвижения наших инициатив, ведения цивилизованного диалога по актуальным вопросам текущей повестки.

Мы уверены, что в рамках Совета Безопасности ООН Казахстан на более высоком уровне продемонстрирует приверженность принципам миролюбия и примет непосредственное участие в урегулировании конфликтов.

Конгресс политологов, Ассоциация социологов

От имени журналистского сообщества поздравляем всех казахстанцев, Президента страны Нурсултана Назарбаева с избранием Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.

В юбилейный год 25-летия Независимости это одно из значимых событий для нашего государства. Это яркое свидетельство того, что Казахстан по праву является важным участником международных отношений.

Уверены, что на этом посту Казахстан внесет свой неоценимый вклад в дело укрепления мира и взаимопонимания на мировой арене.

ОО «Клуб главных редакторов»

28 июня 2016 года ознаменовано поистине историческим для нас событием – Казахстан избран непостоянным членом Совета Безопас­ности Организации Объединенных Наций от Азиатско-Тихоокеанской группы государств.

Глубоко символично, что данное событие произошло в год празднования нашей страной 25-летнего юбилея своей Независимости!

За всю историю деятельности Организации Объединенных Наций наша страна является первым государством Центрально-Азиатского региона, вошедшим в состав столь важного органа.

Сегодня Казахстан стал узнаваем благодаря своим созидательным инициативам, страной с динамично развивающейся экономикой и многонациональным обществом, сплоченным на основе взаимо­понимания и взаимного уважения.

Вместе с тем современные вызовы и нестабильность в ряде регионов мира требуют от государств создания новой системы безопасности и развития, основу которой должны составлять принципы взаимного сотрудничества, уважения, толерантности и взаимопонимания.

Основным лейтмотивом в этом направлении должно стать объединение усилий всех государств, преодоление существующих конфликтов и разногласий, поиск компромиссов, ведущих к миру и согласию.

Первостепенной задачей Казах­стана в составе Совета Безопас­ности ООН станет консолидация усилий в противодействии международному экстремизму и терроризму, что является актуальным практически для каждого региона земного шара.

Уверены, что мы с честью и достоинством, полной ответствен­ностью выполним возложенную на нас миссию.

ОО «Конгресс религиоведов Казахстана»

Движение «Казахстан-2050» поздравляет всех казахстанцев с избранием нашей страны непостоянным членом Совета Безопас­ности ООН на 2017–2018 годы!

Наша страна смогла заручиться поддержкой 138 государств именно благодаря высокому авторитету и уникальным международным инициативам Нурсултана Назарбаева­.

Мы уверены, что, находясь на трибуне этой международной платформы, наша страна внесет еще более весомый вклад в дело укрепления общемировой безо­пасности.

Движение «Казахстан-2050»

Поздравляем всех казахстанцев с избранием нашей страны в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы!

Это историческое событие является признанием заслуженного уважения и международного авторитета Республики Казахстан во главе с президентом Нурсултаном Назарбаевым­ и подчеркивает активную роль, которую республика играет в мировом сообществе.

Это победа отечественной дип­ломатии и безусловное признание заслуг нашей страны в борьбе за ядерное разоружение и в создании уникальной программы межнацио­нального согласия и межконфес­сиональной толерантности.

ЭКСПО-2017, Универсиада-2017, форумы в области экономики, образования, здравоохранения в Казахстане являются мероприятиями мирового масштаба, подчеркивающими и отражающими глубокую озабоченность страны за судьбы мира и человечества.

Казахстан – активный член многих международных организаций: ООН, ОБСЕ, ШОС, ОИК, ОДКБ, СНГ и других. Глубоко символично, что избрание Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН совпало с началом председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества в следующем году, что позволит еще более эффективно взаимодействовать с ООН для решения актуальных региональных проблем.

Казахстан всецело поддерживает миротворческую деятельность ООН. Республика заслужила широкое признание в этой авторитетнейшей международной организации как государство, имеющее взвешенный и конструктивный подход к решению мировых проблем.

Избрание Казахстана в Совет Безопасности ООН – это высокая честь, предмет особой гордости для всех граждан. Нашей стране оказано огромное доверие, которое она, мы твердо уверены, оправдает с честью и достоинством.

Ассоциация вузов Республики Казахстан

Женская общественность Казахстана с радостью восприняла новость о победе кандидатуры нашей страны, объявленной по итогам голосования в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. Мы искренне поздравляем с этим событием всех казахстанцев и Главу нашего государства.

Благодаря выверенной внутренней и внешней политике Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его личному международному авторитету мы достигли такого результата.

Глубоко символично, что в год 25-летия Независимости Республики Казахстан мировая общественность по праву оценила все достижения нашей страны за столь короткий период развития.

ОО «Союз женщин-предпринимателей Казахстана»

Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» поздравляет Главу государства, всех казахстанцев с избранием Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. Мы искренне рады, что стали свидетелями признания заслуг и авторитета нашей страны.

Казахстан всегда принимал активное участие в программах ядерного нераспространения и ядерного разоружения. Именно по инициативе Президента РК 29 августа – дата закрытия Семипалатинского ядерного полигона – была объявлена ООН Международным днем действий против ядерных испытаний.

Сегодня наша страна стала признанным лидером в продвижении международных инициатив, направленных на укрепление глобальной антиядерной безопасности.

Мы считаем, что членство в Совете Безопасности ООН откроет перед нашей страной уникальные возможности для продвижения инициатив Казахстана на глобальном уровне.

Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

Мы поздравляем всех казахстанцев с избранием нашей страны в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. Эта победа стала ярким проявлением растущего международного авторитета молодой республики.

Сделав выбор в пользу Казахстана, члены ООН выразили поддержку глобальным инициа­тивам Главы государства Нурсултана Назарбаева, в особенности в области антиядерного разоружения, противодействия международному терроризму, а также обеспечения мира и безопасности, нашедших свое отражение в Манифесте «Мир. XXI век».

РОО «Ассоциация деловых женщин Казахстана»

Конгресс молодежи Казахстана поздравляет Лидера нации Нурсултана Назарбаева и всех казахстанцев с избранием нашей страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы!

138 голосов стран – участниц Генеральной Ассамблеи ООН свидетельствуют о том, что глобальные инициативы Главы нашего государства сегодня чрезвычайно востребованы и актуальны во всем мире.

За 25 лет независимого развития Казахстан продемонстрировал успехи в социально-экономическом развитии, зарекомендовал себя как миролюбивое государство, целью которого является сохранение единства и стабильности в мире.

Это большая победа нашей страны на международной арене!

ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана»

От имени научной общественности поздравляем Главу государства, всех казахстанцев с избранием Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы.

Это поистине исторический успех нашей страны, казахстанской дипломатии.

Несомненно, что важную роль в победе кандидатуры Казахстана сыграл личный авторитет Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на международной арене.

Участие Главы нашего государства в важнейших международных форумах, выступления по актуальным темам глобальной и региональной безопасности, особенно последние инициативы, озвученные с трибун Генассамблеи ООН в 2015 году и Глобального антиядерного саммита в 2016 году, имели позитивный резонанс.

Избрание Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН предоставит нашей стране возможность напрямую участвовать в формировании текущей глобальной повестки в сфере безопасности и актуализировать наиболее важные вопросы Центрально-Азиатского региона на международном уровне.

Мы считаем, что данное историческое событие будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета Казахстана на мировой арене.

Национальная академия наук РК