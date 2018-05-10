​Высокая награда для артиста

В ходе встречи, состоявшейся в алматинской резиденции, Глава государства поздравил народного артиста Юрия Померанцева с 95-летним юбилеем, особо отметив его выдающийся вклад в ­социально-гуманитарное развитие Казахстана.

– Сама прожитая Вами жизнь – это и есть подвиг. Кроме того, что Вы создали более 300 драматичес­ких ролей и снялись в двенадцати фильмах, Вы участвовали в Великой Отечественной войне. Являясь корифеем нашего искусства, признанным мастером отечественной драматургии и кино, Вы воспитали целую плея­ду замечательных артис­тов и до сих пор продолжаете педагогическую деятельность. Секрет Вашего долголетия заключается в том, что Вы не перестаете работать, – отметил Президент Казахстана.

Вручая высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері», Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Юрий Померанцев является народным артистом Казахстана, лауреатом Государственной премии, независимой премии «Тарлан», кавалером орденов Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Отан» и множества медалей.

– Учитывая Вашу плодо­творную жизнь и активную общест­венную деятельность, Ваш огромный вклад в развитие культуры Казахстана, который помнят многие поколения зрителей и поклонников, я подписал Указ о присвоении Вам звания «Қазақстанның Еңбек Ері», – заявил Глава государства.

В свою очередь Юрий Померанцев поблагодарил Нурсултана Назарбаева и подчеркнул, что эти достижения стали возможны только благодаря многолетнему и неустанному труду.

– Принимая самую высокую награду, я думаю только о том, как оправдать это звание. Работа – вся моя жизнь, смысл моего существования. Я буду продолжать служить родному Казахстану, – сказал народный артист, сообщила пресс-служба Президента.