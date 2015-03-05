К. Токаев провел переговоры с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и вручил ему личное послание Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с приглашением принять участие в работе V съезда, который состоится 10–11 июня 2015 года в Астане.
– Убежден, что ваше личное участие в V съезде даст всему международному сообществу четкий сигнал о том, что при наличии согласованных действий и взаимной поддержки со стороны религиозных иерархов и политиков человечество сможет эффективно противостоять вызовам современного глобального мира, обеспечивая условия для дальнейшего продвижения по пути прогресса, – сказал председатель Сената.
Генеральный секретарь ООН высоко оценил казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального мира и согласия и подчеркнул, что созванный по инициативе Нурсултана Назарбаева религиозный форум является важной и эффективной диалоговой площадкой. По словам Пан Ги Муна, ООН будет поддерживать съезд и сотрудничать с Казахстаном с целью продвижения целей и задач форума в мировом сообществе.
Выступая в ООН с презентацией Съезда лидеров мировых и традиционных религий, К. Токаев отметил, что в сообществе наций Нью-Йорк ассоциируется прежде всего с ООН, ее важнейшими глобальными форумами, с которыми человечество связывает свои надежды на решение актуальных проблем современности.
Председатель Сената подчеркнул, что Казахстан высоко оценивает многогранную деятельность ООН по продвижению межцивилизационного диалога.
– Мы твердо верим, что межрелигиозное и межконфессиональное согласие является важной предпосылкой для создания мира и безопасности. Нам удалось построить свою уникальную модель межэтнического и межконфессионального мира и согласия, – отметил он.
Говоря о Съезде лидеров мировых и традиционных религий, К. Токаев подчеркнул, что духовный форум призван объединить усилия религиозных лидеров для продвижения межрелигиозного диалога, миростроительства, предотвращения конфликтов на религиозной почве, выработки новых форм международного сотрудничества.
Спикер проинформировал, что итоги прошедших четырех форумов демонстрируют: Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся как постоянно действующий форум духовных лидеров, которые вместе с известными политиками и руководителями международных организаций обсуждают наиболее актуальные вопросы современности.
– Астанинский форум стал наглядным примером того, что преодоление разногласий между религиями и культурами возможно только через установление мира, взаимопонимания и партнерства между различными народами, – сказал К. Токаев.
Председатель Сената провел в Нью-Йорке встречу с заместителем генерального секретаря ООН, администратором ПРООН Хелен Кларк, а также ряд встреч с высокопоставленными сотрудниками Организации Объединенных Наций, руководителями крупных фондов: президентом Азиатского общества Дж. Ширан, президентом группы «Евразия» Я. Бреммером, высоким представителем Альянса цивилизаций Н. Ан-Насером, генеральным секретарем конференции «Религии за мир» У. Вендли и представителями религиозных общин. Как руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий К. Токаев проинформировал собеседников о подготовке к астанинскому форуму: съезд будет посвящен диалогу религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития. Важно, чтобы стороны научились слышать и слушать друг друга, отметил К. Токаев.
В рамках форума пройдут пленарная сессия и четыре секционных заседания. Темами дискуссий духовного форума станут такие актуальные вопросы, как ответственность религиозных и политических лидеров перед человечеством; влияние религии на молодежь; новые тенденции и перспективы взаимодействия религии и политики; диалог на основе взаимного уважения и понимания между лидерами мировых и традиционных религий ради мира, безопасности и гармонии.
Рабочий визит К. Токаева в Нью-Йорк стал важной частью подготовки Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Этот форум становится важным элементом широких международных усилий, направленных на обеспечение безопасности и стабильности в мире.