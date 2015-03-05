Высокая оценка казахстанской модели

Адия РАХМЕТУЛЛАЕВА
К. Токаев провел переговоры с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и вручил ему личное послание Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с приглашением принять участие в работе V съезда, который состоится 10–11 июня 2015 года в Астане.
– Убежден, что ваше личное участие в V съезде даст всему международному сообществу четкий сигнал о том, что при наличии согласованных действий и взаимной поддержки со стороны религиозных иерархов и политиков человечество сможет эффективно противостоять вызовам современного глобального мира, обеспечивая условия для дальнейшего продвижения по пути прогресса, – сказал председатель Сената.
Генеральный секретарь ООН высоко оценил казахстанскую модель меж­этнического и межконфессионального мира и согласия и подчерк­нул, что созванный по инициативе Нурсултана Назарбаева­ религиозный форум является важной и эффективной диалоговой площадкой. По словам Пан Ги Муна, ООН будет поддерживать съезд и сотрудничать с Казахстаном с целью продвижения целей и задач форума в мировом сообществе.
Выступая в ООН с презентацией Съезда лидеров мировых и традиционных религий, К. Токаев отметил, что в сообществе наций Нью-Йорк ассоциируется прежде всего с ООН, ее важнейшими глобальными форумами, с которыми человечество связывает свои надежды на решение актуальных проблем современности.
Председатель Сената подчерк­нул, что Казахстан высоко оценивает многогранную деятельность ООН по продвижению межцивилизационного диалога.
– Мы твердо верим, что межрелигиозное и межконфессиональное согласие является важной предпосылкой для создания мира и безо­пасности. Нам удалось построить свою уникальную модель межэтнического и межконфессионального мира и согласия, – отметил он.
Говоря о Съезде лидеров мировых и традиционных религий, К. Токаев подчеркнул, что духовный форум призван объединить усилия религиозных лидеров для продвижения межрелигиозного диалога, миростроительства, предот­вращения конфликтов на религиозной почве, выработки новых форм международного сотрудничества.
Спикер проинформировал, что итоги прошедших четырех форумов демонстрируют: Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся как постоянно действующий форум духовных лидеров, которые вместе с известными политиками и руководителями международных организаций обсуждают наиболее актуальные вопросы современности.
– Астанинский форум стал наглядным примером того, что преодоление разногласий между религиями и культурами возможно только через установление мира, взаимопонимания и парт­нерства между различными народами, – сказал К. Токаев.
Председатель Сената провел в Нью-Йорке встречу с заместителем генерального секретаря ООН, администратором ПРООН Хелен Кларк, а также ряд встреч с высокопоставленными сотрудниками Организации Объединенных Наций, руководителями крупных фондов: президентом Азиатского общества Дж. Ширан, президентом группы «Евразия» Я. Бреммером, высоким представителем Альянса цивилизаций Н. Ан-Насером, генеральным секретарем конференции «Религии за мир» У. Вендли и представителями религиозных общин. Как руководитель Секретариата Съез­да лидеров мировых и традиционных религий К. Токаев проинформировал собеседников о подготовке к астанинскому форуму: съезд будет посвящен диалогу религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития. Важно, чтобы стороны научились слышать и слушать друг друга, отметил К. Токаев.
В рамках форума пройдут пленарная сессия и четыре секционных заседания. Темами дискуссий духовного форума станут такие актуальные вопросы, как ответственность религиозных и политических лидеров перед человечеством; влияние религии на молодежь; новые тенденции и перспективы взаимодействия религии и политики; диалог на основе взаимного уважения и понимания между лидерами мировых и традиционных религий ради мира, безопасности и гармонии.
Рабочий визит К. Токаева в Нью-Йорк стал важной частью подготовки Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Этот форум становится важным элементом широких международных усилий, направленных на обеспечение безо­пасности и стабильности в мире.

