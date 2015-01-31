Высокая оценка мэтра

Свежий выпуск
569
Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
Выступления в Казахстане музыкантов с мировым именем, к счастью, уже давно стали явлением традиционным, но от этого нисколько не утратившим волнительных и трепетных ожиданий взыскательной, но благодарной публики. Алматы не только закрепил за собой звание культурной столицы республики, но и прочно обосновался в гастрольном графике многих звезд классической музыки.
По признанию герра Манаси, изначально концерт в Алматы в его плотном расписании не значился, но устоять перед приглашением самого маэстро Рената Салаватова он не смог. Да и побывать в городе, который, по рассказам его западных коллег, прекрасен во все времена года, представлялось весьма заманчивым. В настоящее время Маттиас Манаси имеет контракт с оперным театром в польском Вроцлаве, однако это нисколько не ограничивает мастера в свободе выбора и передвижений. Сегодня он дает концерт в Алматы, через неделю – в Южной Корее, далее – Рим, Вена, Нью-Йорк, Вашингтон. Такого ритма Маттиас Манаси придерживается уже много лет.
Программу концерта в Алматы они составили вместе с Ренатом Салаватовым. В ее основу легли редко исполняемые произведения Мансура Сагатова и Сергея Прокофьева. Музыкантам оркестра филармонии им. Жамбыла удалось воспроизвести ясность гармонического рисунка и точность выразительных средств сагатовской симфонической картины «Мерген» и прокофьевской Симфонии № 7. Живой, яркий и эффектный финал последней вызвал шквал аплодисментов взволнованной публики.
Еще одним ярким номером программы стал концерт № 2 для скрипки с оркестром Марио Кастельнуово-Тедеско. Музыкальный язык концерта соединил в себе и эпическую монументальность, и виртуозность. Блестящая скрипачка Аида Аюпова продемонстрировала высокий технический и музыкальный уровень исполнительского мастерства…
– Оркестру, которым руководит дирижер такой величины, как Ренат Салаватов, подвластно все, – не скупится в оценках мастерства казахстанских музыкантов Маттиас Манаси. – Я очень доволен нашим совместным творчеством: вашему оркестру по силам самые сложные сочинения любых – малых и крупных – форм. И, кстати, мои друзья и коллеги меня не обманули: Алматы – прекрасный и удивительный город с высоко­образованной и тонкой публикой.

Популярное

Все
«Золотой» пьедестал
Школа футбола
У «барсов» закончился запал
Медпомощь на селе
Вклад в благое дело
Помогая гражданам, не ожидая благодарности
Как приручить «белого дракона»
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 декабря 2023 года № 36-НП
Обеспечение законности и правопорядка
Без права на ошибку
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 декабря 2023 года № 37-НП
Расширяя доступ к знаниям
Патриотами не рождаются, ими становятся
Добровольцы против коррупции
Найти свое призвание
Отделаются штрафами?
Экзамен для акима
Рост за счет обработки
Верь в себя
Закон Республики Казахстан
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
У ФК "Актобе" новый тренер
Тринадцать человек погибли при пожаре в алматинском хостеле
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Риса меньше сажать не будем
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

В пятистороннем формате
Верь в себя
Потенциал огромный
Найти свое призвание

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]