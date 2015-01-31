Высокая оценка мэтра Свежий выпуск 569 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Выступления в Казахстане музыкантов с мировым именем, к счастью, уже давно стали явлением традиционным, но от этого нисколько не утратившим волнительных и трепетных ожиданий взыскательной, но благодарной публики. Алматы не только закрепил за собой звание культурной столицы республики, но и прочно обосновался в гастрольном графике многих звезд классической музыки.

По признанию герра Манаси, изначально концерт в Алматы в его плотном расписании не значился, но устоять перед приглашением самого маэстро Рената Салаватова он не смог. Да и побывать в городе, который, по рассказам его западных коллег, прекрасен во все времена года, представлялось весьма заманчивым. В настоящее время Маттиас Манаси имеет контракт с оперным театром в польском Вроцлаве, однако это нисколько не ограничивает мастера в свободе выбора и передвижений. Сегодня он дает концерт в Алматы, через неделю – в Южной Корее, далее – Рим, Вена, Нью-Йорк, Вашингтон. Такого ритма Маттиас Манаси придерживается уже много лет.

Программу концерта в Алматы они составили вместе с Ренатом Салаватовым. В ее основу легли редко исполняемые произведения Мансура Сагатова и Сергея Прокофьева. Музыкантам оркестра филармонии им. Жамбыла удалось воспроизвести ясность гармонического рисунка и точность выразительных средств сагатовской симфонической картины «Мерген» и прокофьевской Симфонии № 7. Живой, яркий и эффектный финал последней вызвал шквал аплодисментов взволнованной публики.

Еще одним ярким номером программы стал концерт № 2 для скрипки с оркестром Марио Кастельнуово-Тедеско. Музыкальный язык концерта соединил в себе и эпическую монументальность, и виртуозность. Блестящая скрипачка Аида Аюпова продемонстрировала высокий технический и музыкальный уровень исполнительского мастерства…

– Оркестру, которым руководит дирижер такой величины, как Ренат Салаватов, подвластно все, – не скупится в оценках мастерства казахстанских музыкантов Маттиас Манаси. – Я очень доволен нашим совместным творчеством: вашему оркестру по силам самые сложные сочинения любых – малых и крупных – форм. И, кстати, мои друзья и коллеги меня не обманули: Алматы – прекрасный и удивительный город с высоко­образованной и тонкой публикой.



