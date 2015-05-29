Высокая оценка ООН

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА
Форум подвел итоги работы за прошедший год и наметил повестку дня по стратегическому развитию после 2015 года. Значимость этого события заключается в том, что он проходил в год подготовки к принятию глобальной стратегии устойчивого развития тысячелетия, которая будет определена Генеральной Ассамблеей ООН. В своей приветственной речи Пан Ги Мун остановился на глобальных вызовах и работе ООН по разработке программы действий мирового сообщества в целях решения насущных проблем человечества. Он также подчеркнул активную деятельность хабов академического влияния (UNAI) и их интеллектуальный вклад в работу ООН в решении вызовов тысячелетия. В частности, Пан Ги Мун высоко оценил деятельность КазНУ им. Аль-Фараби, возглавляющего глобальный хаб программы по устойчивому развитию как пример целенаправленной работы в этой сфере и внедрения принципов «зеленой» экономики.
В свою очередь ректор КазНУ академик Галым Мутанов презентовал отчет о работе университета в качестве глобального хаба ООН и о проведенных международных мероприятиях. Он призвал вузы UNAI присоединиться к реализации Модельного плана устойчивого развития университетов, одобренного на III Азиатском форуме университетов в 2014 году, принять участие в дискуссиях по проблемам устойчивого развития на постоянно действующей виртуальной площадке G-Global, которая в настоящее время модерируется КазНУ им. Аль-Фараби. Участники форума положительно отозвались об инициативах Казахстана по решению мировых проб­лем человечества – глобальной стратегии энергоэкологической безопасности, Green bridge, G-Global и др.
– Академическое сообщество вносит важный вклад в решение самых сложных проблем человечества, способствует устойчивому развитию и сохранению мира, – отметил на форуме директор департамента общественной информации ООН и руководитель этой программы Раму Дамодаран. – КазНУ им. Аль-Фараби, являясь глобальным хабом программы ООН «Академическое влияние» по устойчивому развитию, принимает активное участие в защите экологии и окружающей среды, проводит работу по продвижению идей устойчивого развития, ведет исследования и разрабатывает проекты альтернативных и возобновляемых источников энергии.
На форуме делегаты со всего мира обсудили повестку дня развития человечества после 2015 года, которая строится на достижениях реализации целей развития тысячелетия и направлена на решение глобальных проб­лем планеты. Кроме того, они выработали «дорожную карту» на 2015 год, нацеленную на решение общих задач в сфере академического влияния и укрепления глобальных академических связей между университетами.

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