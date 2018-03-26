​Высокая оценка партнерства

В ходе встречи стороны дали высокую оценку состоянию отношений между Казахстаном и Узбекистаном и наметили перспективы их дальнейшего развития.

Глава государства подчеркнул позитивную динамику двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В частности, были отмечены увеличение взаимного товарооборота, продвижение продуктивных контактов и связей между представителями бизнес-сообществ двух стран.

Президент Казахстана отметил плодотворный характер двустороннего взаимодействия по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Самарканд Нурсултан Назарбаев совмест­но с Шавкатом Мирзиёевым посетил мемориальный комплекс «Хазрет Хизр» и отдал дань уважения памяти первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову.

Также в канун общего для народов двух стран праздника Наурыз Нурсултан Назарбаев в сопровождении Президента Узбекистана осмотрел ряд культурно-исторических достопримечательностей Самарканда, сообщила пресс-служба Главы государства.