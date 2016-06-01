Статьи
Высокая оценка вклада Казахстана
Собеседники обсудили комплекс вопросов, касающихся двусторонних отношений, отметив их конструктивный характер и схожесть подходов ко многим актуальным проблемам международной повестки дня. Спикеры выразили надежду на решение многих конфликтов в мире, в том числе и на Ближнем Востоке, с помощью политического диалога.

Поделившись впечатлением от участия в международной конференции «Религии против терроризма», Амаль аль-Кубейси подчеркнула важность усилий политиков и представителей религий в совместном поиске путей предотвращения распространения терроризма и экстремизма.

– Благодарю Казахстан и Президента Нурсултана Назарбаева за инициативы, направленные на борьбу с распространением терроризма и экстремизма. Мы высоко ценим усилия вашей страны в этом направлении и поддерживаем все ваши инициативы, – сказала председатель Федерального национального Меджлиса ОАЭ.
Б. Измухамбетов и Амаль аль-Кубейси отметили также эффективное взаимодействие стран на многосторонних международных площадках, в том числе по линии ООН, ОИС, СВМДА. По словам собеседников, казахстанско-эмиратские отношения в целом обладают большим потенциалом. Среди перспективных направлений – сотрудничество и обмен опытом в сферах космоса, энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии, образования, культуры, туризма.

Бактыкожа Измухамбетов и Амаль аль-Кубейси уделили особое внимание межпарламентскому сотрудничеству. По словам председателя Мажилиса, парламентарии двух стран должны внести свой вклад в развитие взаимодействия РК и ОАЭ. В Мажилисе группа по сотрудничеству с Федеральным национальным Меджлисом ОАЭ, состоящая из 48 депутатов, является самой многочисленной.

В завершение встречи Амаль аль-Кубейси пригласила спикера Мажилиса посетить ОАЭ с официальным визитом.

Популярное

Все
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Обновление элит – парадигма справедливости
Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за врачебные ошибки. Кто выиграет от того, что доктора будут реже встречаться со следователями?
Уникальная операция
Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы
Бесценная реликвия
Берендеи из Боралдая
Возврат незаконного капитала
Когда медсестра в тумане
Оралхан Бокей: с любовью к родной земле
Урок под открытым небом
Байга в Великой степи
В копилке три «золота»
Ветераны не отпустили
Нужны безотлагательные меры
Локация для творчества
Касым-Жомарт Токаев: Мы создадим все условия для процветания области Абай
Устремленный к вершинам вдохновения
Папа Римский Франциск посвятил традиционную общую аудиенцию итогам своего апостольского визита в Казахстан
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
"Карту казаха" планирует выдавать Казахстан
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе
Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Условия выдачи прибывших в Казахстан россиян озвучили в МВД
40 млн тенге вымогали у астанчанки, шантажируя сливом интимного видео
Пенсионная перезагрузка
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября
Для чего россияне получают ИИН, пояснили в Минцифры
Грабитель с ножом напал на цветочный магазин в Астане
В Казахстане официально появится молодежь категории NEET
Курятина, дорожая, медленно, но верно переходит из разряда демократичных продуктов в дорогие и деликатесные. Почему? И как остановить ценовой рост?
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году

Читайте также

Статьи
Локация для творчества
Статьи
До встречи в Мюнхене
Статьи
Устремленный к вершинам вдохновения
Статьи
Оралхан Бокей: с любовью к родной земле

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]