Высокая оценка

Поприветствовав гостя, Елбасы Нурсултан­ Назарбаев отметил важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений между Казахстаном и Венгрией.

– Вы приехали к нам в очень интересное время. В Казахстане хорошо относятся к Венгрии и к Вам лично. Вы – уникальный европейский политик, – сказал Первый ­Президент Казахстана.

В свою очередь Виктор Орбан дал высокую оценку процессу передачи власти в Казах­стане, который, по его словам, был осуществлен в условиях мира и стабильности.

– Я высоко ценю Вашу храбрость. Вы реализовали такой сложный процесс в условиях стабильности. Такого рода процессы весьма трудны. Стабильность важна для людей. Ведь она обеспечивает благо­состояние народа. Поэтому я хочу выразить Вам свое признание. Мы считаем Вас большим другом Венгрии. Для нас будет честью, если Вы примете приглашение посетить нашу страну, – сказал Премьер-министр Венгрии.

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной политики, сообщила пресс-служба Первого Президента­ РК – Елбасы.