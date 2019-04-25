Высокая оценка

Поприветствовав гостя, Елбасы Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений между Казахстаном и Венгрией.
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