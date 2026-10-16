Высокая планка Гулим

За этим результатом спортсменки стоят годы ежедневных тренировок, дисциплина и огромное стремление доказать всем, и в особенности себе, чего она стоит на самом деле.

На первый взгляд, в миниатюрной Гулим Курманбаевой трудно угадать атлета с международным именем. Вряд ли кто-то мог предположить, что скромная девушка станет многократной рекордсменкой и будет с гордостью представлять Казахстан на мировой арене. Но она сумела удивить всех, показав, какой невероятный характер скрывается за ее хрупкостью.

В детстве Гулим часто задумывалась о своей особенности. Она родилась в селе Амангельды Уилского района и росла в большой дружной семье, окруженная любовью родителей, трех братьев и старшей сестры. Родные всегда поддерживали девочку. Да и в родном ауле, где все жители знают друг друга с рождения, Гулим никогда не сталкивалась с косыми взглядами или насмешками.

И все же вопрос о собственном рос­те не давал ей покоя.

– Почему я такая маленькая? – часто спрашивала она у мамы.

В начальных классах Гулим едва достигала метра, а в подростковом возрасте разница с одноклассниками стала еще заметнее. Когда ребята поднимались из-за парт, приветствуя учителя, девочка порой просто терялась за их спинами.

По состоянию здоровья ее освободили от уроков физкультуры. Пока одноклассники бегали по залу, прыгали и сдавали нормативы, она сидела на скамейке с книгой в руках. К одиннадцатому классу ее рост составлял 124 сантиметра. Надежды вырасти хотя бы еще немного не осталось. Постепенно девушка научилась принимать себя такой, какая есть. В этом ей помогали поддержка близких, жизнерадостный характер и оптимизм.

После школы Гулим по совету родителей поступила в железнодорожный колледж, где освоила бухгалтерское дело. Получив диплом, устроилась секретарем в общество парализованных граждан. Именно эта работа неожиданно изменила ее жизнь. Там она познакомилась с Гульмирам Сражовой, которая предложила девушке попробовать себя в спорте.

– Это был 2015 год. Мне исполнилось 27 лет. Гульмирам позвала на тренировку. Спорт тогда казался чем-то совершенно новым. Я увидела, как девушки на инвалидных колясках метали диски, разминались, готовились к соревнованиям. И тоже решила попробовать. С тех пор спортзал стал для меня вторым домом, – вспоминает Гулим.

Уже через год на соревнованиях в Павлодаре она завоевала три серебряные медали. Там ее заметил актюбинский тренер по пауэрлифтингу Сергей Ведюшкин. Он предложил спортсменке перейти в его секцию. Девушка согласилась, а ради регулярных тренировок переехала из Актобе, где жила на тот момент с родителями, в Кандыагаш.

Начались изнуряющие тренировки. Поначалу даже 20-килограммовая штанга давалась непросто. Руки Гулим не привыкли к таким нагрузкам, поэтому приходилось осваивать технику практически с нуля.

– У нас есть спортивная лавка длиной почти два метра. Во время занятий меня фиксируют на ней специальными приспособлениями. Штангу нужно поднять с упора лежа, удержать на весу и аккуратно вернуть на место, – объяс­няет спортсменка.

Постепенно тренировки стали занимать все больше времени. Гулим выходила на пробежку в парк, чтобы развивать выносливость, а затем отправлялась в зал. Она занималась пять раз в неделю, а перед ответственными соревнованиями тренировки могли проходить дважды в день. Пришлось перестроить привычный распорядок: следить за питанием, соблюдать режим сна и правильно распределять силы.

Для Гулим здоровый образ жизни – не просто подготовка к соревнованиям. Это ежедневные привычки, от которых зависят самочувствие и спортивная форма. Она знает, что одних усилий в зале недостаточно: организму нужны полноценный отдых, питание и восстановление. Важно и соблюдать рекомендации тренера, не торопиться с увеличением нагрузки и отрабатывать технику.

При этом девушка считает, что спорт не обязательно должен начинаться с большого веса и больших амбиций. Можно выбрать прогулки, посильные упражнения или занятия в подходящей секции. Главное, найти то, что подходит именно тебе, и заниматься регулярно. А при наличии ограничений по здоровью нагрузку стоит подбирать вместе со специалистом.

Результаты в парапауэрлифтинге Гулим росли постепенно. Шаг за шагом она стала восьмикратной чемпионкой Казахстана, мастером спорта международного класса и установила рекорд республики в весовой категории до 45 килограммов, подняв 85 и побив рекорд, державшийся 10 лет! Затем пришли и награды мирового уровня – серебро и бронза на кубках мира, серебро чемпионата Азии и бронза Азиатских игр в Ханчжоу, где ей покорился вес в 96 килограммов. А в этом году на чемпионате Азии атлетка взяла новую личную вершину, выжав внушительные 104 килограмма!

– Спорт открывает перед человеком безграничные возможности, закаляет дух и показывает, что никаких преград на самом деле не существует. Главное – не бояться сделать первый шаг и поверить в свои силы, – убеждена Гулим.

За каждой ее наградой стоит большая работа. В парапауэрлифтинге важны не только сила и выносливость, но и точность движений, правильная техника и умение справляться с волнением. Поэтому тренер уделяет внимание не только физической форме подопечной, но и ее психологической подготовке.

Сергей Ведюшкин отмечает, что у Гулим есть качество, которое особенно помогает ей в спорте: если она ставит цель, то старается ее добиться. При этом параспортсменка остается открытым и жизнерадостным человеком, умеющим поддерживать хорошее настроение даже в непростые моменты.

Сама Гулим благодарна наставнику за то, что он поверил в нее и помог найти свое место в спорте. Она убеж­дена, что физическая активность дает человеку гораздо больше, чем медали и титулы.

Важную роль в жизни Гулим играет и семья. Со своим будущим супругом Багдатом Орынбасаровым она познакомилась в 2016 году через общую группу спортсменов с инвалидностью в WhatsApp. Молодые люди долго переписывались, встречались, а в 2019 году поженились.

Багдат после травмы передвигается на инвалидной коляске. Из-за состояния здоровья ему пришлось оставить спорт, но он хорошо понимает, сколько сил требует подготовка к соревнованиям. Поэтому во всем поддерживает жену и искренне верит в ее успех.

А Гулим продолжает штурмовать новые спортивные вершины. Сейчас атлетка находится в составе сборной страны на Азиатских параиграх в японском городе Нагоя. Впереди ее ждут новые рекорды. И какой бы высокой ни была очередная планка, Гулим готова ее покорять. Ведь она точно знает, что главное – не бояться пробовать и не останавливаться на достигнутом.