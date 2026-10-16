Высокая планка Гулим

Статьи,Физкульт-привет!
Айжан Шаукулова
собственный корреспондент по Актюбинской области

При росте 127 сантиметров хрупкая девушка выжимает штангу в 104 килограмма

фото предоставлено пресс-службой спортивного центра «Куат»

За этим результатом спортсменки стоят годы ежедневных тренировок, дисциплина и огромное стремление доказать всем, и в особенности себе, чего она стоит на самом деле.

На первый взгляд, в миниатюрной Гулим Курманбаевой трудно угадать атлета с международным именем. Вряд ли кто-то мог предположить, что скромная девушка станет многократной рекордсменкой и будет с гордостью представлять Казахстан на мировой арене. Но она сумела удивить всех, показав, какой невероятный характер скрывается за ее хрупкостью.

В детстве Гулим часто задумывалась о своей особенности. Она родилась в селе Амангельды Уилского района и росла в большой дружной семье, окруженная любовью родителей, трех братьев и старшей сестры. Родные всегда поддерживали девочку. Да и в родном ауле, где все жители знают друг друга с рождения, Гулим никогда не сталкивалась с косыми взглядами или насмешками.

И все же вопрос о собственном рос­те не давал ей покоя.

– Почему я такая маленькая? – часто спрашивала она у мамы.

В начальных классах Гулим едва достигала метра, а в подростковом возрасте разница с одноклассниками стала еще заметнее. Когда ребята поднимались из-за парт, приветствуя учителя, девочка порой просто терялась за их спинами.

По состоянию здоровья ее освободили от уроков физкультуры. Пока одноклассники бегали по залу, прыгали и сдавали нормативы, она сидела на скамейке с книгой в руках. К одиннадцатому классу ее рост составлял 124 сантиметра. Надежды вырасти хотя бы еще немного не осталось. Постепенно девушка научилась принимать себя такой, какая есть. В этом ей помогали поддержка близких, жизнерадостный характер и оптимизм.

После школы Гулим по совету родителей поступила в железнодорожный колледж, где освоила бухгалтерское дело. Получив диплом, устроилась секретарем в общество парализованных граждан. Именно эта работа неожиданно изменила ее жизнь. Там она познакомилась с Гульмирам Сражовой, которая предложила девушке попробовать себя в спорте.

– Это был 2015 год. Мне исполнилось 27 лет. Гульмирам позвала на тренировку. Спорт тогда казался чем-то совершенно новым. Я увидела, как девушки на инвалидных колясках метали диски, разминались, готовились к соревнованиям. И тоже решила попробовать. С тех пор спортзал стал для меня вторым домом, – вспоминает Гулим.

Уже через год на соревнованиях в Павлодаре она завоевала три серебряные медали. Там ее заметил актюбинский тренер по пауэрлифтингу Сергей Ведюшкин. Он предложил спортсменке перейти в его секцию. Девушка согласилась, а ради регулярных тренировок переехала из Актобе, где жила на тот момент с родителями, в Кандыагаш.

Начались изнуряющие тренировки. Поначалу даже 20-килограммовая штанга давалась непросто. Руки Гулим не привыкли к таким нагрузкам, поэтому приходилось осваивать технику практически с нуля.

– У нас есть спортивная лавка длиной почти два метра. Во время занятий меня фиксируют на ней специальными приспособлениями. Штангу нужно поднять с упора лежа, удержать на весу и аккуратно вернуть на место, – объяс­няет спортсменка.

Постепенно тренировки стали занимать все больше времени. Гулим выходила на пробежку в парк, чтобы развивать выносливость, а затем отправлялась в зал. Она занималась пять раз в неделю, а перед ответственными соревнованиями тренировки могли проходить дважды в день. Пришлось перестроить привычный распорядок: следить за питанием, соблюдать режим сна и правильно распределять силы.

Для Гулим здоровый образ жизни – не просто подготовка к соревнованиям. Это ежедневные привычки, от которых зависят самочувствие и спортивная форма. Она знает, что одних усилий в зале недостаточно: организму нужны полноценный отдых, питание и восстановление. Важно и соблюдать рекомендации тренера, не торопиться с увеличением нагрузки и отрабатывать технику.

При этом девушка считает, что спорт не обязательно должен начинаться с большого веса и больших амбиций. Можно выбрать прогулки, посильные упражнения или занятия в подходящей секции. Главное, найти то, что подходит именно тебе, и заниматься регулярно. А при наличии ограничений по здоровью нагрузку стоит подбирать вместе со специалистом.

Результаты в парапауэрлифтинге Гулим росли постепенно. Шаг за шагом она стала восьмикратной чемпионкой Казахстана, мастером спорта международного класса и установила рекорд республики в весовой категории до 45 килограммов, подняв 85 и побив рекорд, державшийся 10 лет! Затем пришли и награды мирового уровня – серебро и бронза на кубках мира, серебро чемпионата Азии и бронза Азиатских игр в Ханчжоу, где ей покорился вес в 96 килограммов. А в этом году на чемпионате Азии атлетка взяла новую личную вершину, выжав внушительные 104 килограмма!

– Спорт открывает перед человеком безграничные возможности, закаляет дух и показывает, что никаких преград на самом деле не существует. Главное – не бояться сделать первый шаг и поверить в свои силы, – убеждена Гулим.

За каждой ее наградой стоит большая работа. В парапауэрлифтинге важны не только сила и выносливость, но и точность движений, правильная техника и умение справляться с волнением. Поэтому тренер уделяет внимание не только физической форме подопечной, но и ее психологической подготовке.

Сергей Ведюшкин отмечает, что у Гулим есть качество, которое особенно помогает ей в спорте: если она ставит цель, то старается ее добиться. При этом параспортсменка остается открытым и жизнерадостным человеком, умеющим поддерживать хорошее настроение даже в непростые моменты.

Сама Гулим благодарна наставнику за то, что он поверил в нее и помог найти свое место в спорте. Она убеж­дена, что физическая активность дает человеку гораздо больше, чем медали и титулы.

Важную роль в жизни Гулим играет и семья. Со своим будущим супругом Багдатом Орынбасаровым она познакомилась в 2016 году через общую группу спортсменов с инвалидностью в WhatsApp. Молодые люди долго переписывались, встречались, а в 2019 году поженились.

Багдат после травмы передвигается на инвалидной коляске. Из-за состояния здоровья ему пришлось оставить спорт, но он хорошо понимает, сколько сил требует подготовка к соревнованиям. Поэтому во всем поддерживает жену и искренне верит в ее успех.

А Гулим продолжает штурмовать новые спортивные вершины. Сейчас атлетка находится в составе сборной страны на Азиатских параиграх в японском городе Нагоя. Впереди ее ждут новые рекорды. И какой бы высокой ни была очередная планка, Гулим готова ее покорять. Ведь она точно знает, что главное – не бояться пробовать и не останавливаться на достигнутом.

#физкультура #тренировки #штанга #Гулим Курманбаева

Популярное

Все
Автострада определяет логику движения
Женщины думают о будущем
Под крышей дома своего
Не просто игрушка
И рисунок оживет
В Шымкентском зоопарке родились два ската
Сильнее обстоятельств, выше прежних достижений
Детская истерика: испытание для ребенка и родителей
На последнем рубеже
Перечитывала снова и снова
На встрече с Халық Қаһарманы
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Тренды зернового рынка
Бозок объединяет тюркский мир
Нейросети на страже порядка
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическое значение транспортного коридора «Север – Юг»
Курс на системную модернизацию
Лакомкам на радость!
Жизнь внутри истории: Кашгар — город, где переплетаются эпохи
На сцене – молодость
Зеленый каркас городов
Первый полностью сгенерированный ИИ фильм выйдет в прокат
В Алматы открылась выставка произведений Третьяковской галереи
Заключай договор, работник!
Новые подходы к защите трудовых прав в эпоху ИИ определили в Астане
Текущий счет платежного баланса Казахстана вышел в профицит
Состоятельные казахстанцы добровольно отказываются от пособий
На вершине – туркестанская Fortuna
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы

Читайте также

Перечитывала снова и снова
На последнем рубеже
Детская истерика: испытание для ребенка и родителей
Сильнее обстоятельств, выше прежних достижений

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]