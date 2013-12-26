Высокая планка сервиса

Экономика
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22Особое место в этом процессе занимает деятельность АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». Компания активно реализует проекты в сфере добычи. Но нельзя забывать, что любая компания – это прежде всего люди, которые в ней трудятся. А слаженность их работы зависит от многих внешних факторов, один из них – быт сотрудников. Если его нет, то и о качественной работе не может идти и речи. Сервисным обслуживанием рабочих АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» занимается дочернее предприятие ТОО «KMG EP-Catering». На компанию возложена важная миссия – обеспечить комфортным бытом сотрудников неф­тегазовой отрасли. Обслуживание и питание нефтяников в период нелегкой работы и на вахтах лежат на плечах ТОО «KMG EP-Catering». У сервисной компании два филиала, которые находятся в городах Жанаозен и Атырау. Основная задача – вкусно и сытно накормить рабочих. Обеспечение питанием сотрудников подразделений на месторождениях АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» – на особом контроле у руководства компании.

– От того, как мы накормим неф­тяников, как обслужим, зависит их настроение, а значит, и качество их работы. Здесь самая, на первый взгляд, незначительная оплошность или недосмотр может обернуться большими проблемами, – говорит генеральный директор ТОО «KMG EP-Catering» Беккожа Боранбаев.

20Сфера питания – зона серьезной ответственности: только в стационарных столовых Атырауской и Мангыстауской областей за год подается около 3,5 млн. обедов. Весь процесс, от закупа продуктов до подачи готовых блюд, соответствует всем принятым нормам и правилам. К приготовлению блюд тоже подходят ответственно. Готовят еду только профессиональные повара, с многолетним стажем. Меню разно­образное и при этом сытное и вкусное, что немаловажно для работников такой нелегкой профессии. Кухни во всех столовых оснащены необходимым оборудованием. В самих помещениях чисто и уютно. Несмотря на большие расстоя­ния, например в Атырауской области, где от одной подземной кладовой до другой сотни километров, рабочие не остаются без горячего питания. Для тех, кто работает на дальних месторождениях, организуется доставка свежей еды в термосах. Для этого в компании есть повар-экспедитор, такой же профессионал, как и его коллеги, работающие стационарно.

Еще одна функциональная обязанность ТОО «KMG EP-Catering», помимо обеспечения питанием сотрудников, – обслуживание хозяйственно-бытовых комплексов на месторождениях. В специально построенных модульных зданиях для каждой бригады водителей спецтехники и ремонтников есть свое помещение, оборудованное раздевалками, душевыми, прачечной и сушилкой. Есть и комната отдыха, где в свободное от работы время можно поиграть в настольные игры или просто посмотреть телевизор.

21Отдохнуть с комфортом можно не только там, где работаешь. У сотрудников АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» есть возможность провести свой отпуск на базе отдыха «Кендерли». Это уникальное место на берегу Кас­пийского моря, с песчаными пляжами и хорошим сервисом. Досуг и отдых компания ТОО «KMG EP-Catering» организует не только рабочим компании, но и их детям. Ежегодно оздоровительный комплекс «Акбобек» принимает под свой свод сотни ребят. Детский лагерь, да и база отдыха для взрослых – оазис наслаждения. Здесь есть вся инфраструктура, закрытые и открытые плавательные бассейны, летние кафе, ресторан, развлекательные центры, семейные и молодежные коттеджи. Все это не уступает лучшим зарубежным аналогам. Поэтому и отбоя от желаю­щих провести здесь свои каникулы нет. Отдыхают нефтяники со своими семьями и летом, и зимой.

Уютные, практически домашние условия проживания созданы и в гос­тинице «Шеркала». Этот гостиничный комплекс и недавно построенное общежитие на 100 мест для сотрудников, работающих вахтовым методом, современный физкультурно-оздоровительный центр и другие объекты и офисы в Атырау и Астане также в ведении ТОО «KMG EP-Catering». Работы у компании хватает.

Сфера оказания услуг – дело непростое. Здесь важна каждая мелочь, от которой зависит весь процесс слаженной работы. Но сотрудники ТОО «KMG EP-Catering» щепетильно относятся к своим обязанностям. Их основной критерий – высокое качество, которое ежечасно проверяется сотрудниками нефтегазовой отрасли.

Олеся БЕРУАШВИЛИ

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