Высокая проба независимости

За три с половиной десятилетия самостоятельного развития горно-металлургического комплекса ряд отечественных металлов стал фундаментом экономики нашей страны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приближающийся День независимости, который респуб­лика отмечает 16 декабря, дает прекрас­ный повод осмыс­лить пройденный ею путь в макроэкономичес­ком измерении. Три с половиной десятилетия назад молодая страна получила в наследство разрозненные элементы некогда единой индуст­рии, ориентированные преиму­щественно на обслуживание внешних центров.

В своем Послании народу 2026 года Президент Касым-Жомарт­ Токаев особо подчеркнул, что Казахстан располагает­ богатой минерально-сырьевой базой, назвав это стратегическим преимуществом. Глава государства поставил перед Правительством и бизнесом четкую задачу: это преимущество должно работать для всей национальной экономики через глубокую переработку, развитие отечественного производства и всемерную поддержку предпринимательства.

Оценивая эволюцию отрасли за 35-летие независимости, исполнительный директор Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казах­стана (АГМП) Николай Радостовец указывает на кардинальную смену экономической парадигмы.

В 1990-е и 2000-е годы многие зарубежные партнеры рассмат­ривали Казахстан прежде всего как крупного поставщика минерального сырья и первичных металлов. Это было закономерно: респуб­лика располагала значительной ресурсной базой, действующими горнодобывающими и металлургическими предприя­тиями, квалифицированными кадрами. Но значительная часть промышленной продукции предназначалась для дальнейшей переработки за рубежом.

При этом было бы неверным считать, что Казахстан начинал с нуля. Еще в советский период здесь сформировались мощные предприятия цветной и черной металлургии – именно они послужили основой для дальнейшего развития отрасли. Именно эта мощная основа, помноженная на выверенную государственную стратегию, сегодня позволяет выделить пять ключевых металлов, которые в прямом смысле дали возможность стране укрепить ее независимость.

Золотой фундамент финансового суверенитета

В начале 90-х годов минувшего века в Казахстане полностью отсутствовала инфраструктура для получения чистейшего банковского золота стандарта Good Delivery.

Все добытое золото в виде сплава Доре или рудного концентрата традиционно вывозилось на зарубежные аффинажные заводы, что лишало молодое независимое государство реальной возможнос­ти самостоятельно распоряжаться­ золотосодержащим сырьем и формировать стратегический золотой запас. Поворотной точкой в ситуации стало создание государственного аффинажного производства. Запуск в 2013 году в Астане новейшего завода «Тау-Кен Алтын» позволил замкнуть полный золотопромышленный цикл, перейдя от рудной добычи, обогащения и получения сплава Доре к выпуску банковских золотых слитков чистотой «четыре девятки».

Приоритетное право Национального банка на выкуп всего производимого аффинированного золота превратило драгоценный металл в надежный щит против внешних экономических шоков. По данным Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства, государственным балансом учтено 374 золоторудных месторождения с общими запасами в 2 369 тонн.

В 2025 году отечественные предприятия произвели 71,2 тонны аффинированного золота, а за январь – сентябрь 2026-го – 47,7 тонны. При этом инвестиции в производство драгметаллов по итогам 2025 года достигли 99 млрд тенге, продемонстрировав рост на 38%.

Энергия глобального лидерства

В прежние времена урановые рудники на территории Казахстана оставались строго режимными сырьевыми объектами военно-промышленного комплекса.

Обретение независимости потребовало от республики кардинальной перестройки управления урановыми ресурсами, быстрой адаптации к условиям мирового рынка и строжайшим требованиям международного ядерного нераспространения.

Трансформация национальной атомной компании вывела респуб­лику из регионального добытчика урана в безоговорочного мирового лидера.

Применение экологичного метода ПСВ – подземного скважинного выщелачивания – сделало казахстанский уран конкурентным на планете. Главным достижением независимости стал переход к продукции высокого технологичес­кого передела – выпуску на базе Ульбинского металлургического завода сборок тепловыделяющих элементов – ТВЭЛов.

Казахстан стабильно удерживает первое место в мире по добыче урана, обеспечивая около 40% глобальных потребностей. Согласно годовой отчетности АО «НАК «Казатомпром», по итогам 2025 года совокупное производство урана на предприятиях группы и совместных проектах (на стопроцентной основе) достигло 25 839 тонн, продемонстрировав уверенный рост на 11%.

Урановая отрасль, по словам Николая Радостовца, показывает, что стратегический ресурс может стать основой не только экспортных доходов, но и развития высокотехнологичной промышленности.

Суверенный цикл алюминия

До середины нулевых годов в отечественной металлургии сохранялась парадоксальная ситуа­ция. Имея колоссальные запасы бокситов и мощнейшее глиноземное производство в Павлодарском Прииртышье, независимый Казахстан не производил ни грамма первичного алюминия, полностью закрывая потребности обрабатывающей отрасли импортом.

Запуск Казахстанского электролизного завода – КЭЗ – стал символом успешной индустриализации новой эпохи. В республике был выстроен полный технологический цикл – от добычи сырья до выпуска металла, обеспечивая надежную базу для отечественных переработчиков, выпускающих алюминиевые профили и радиаторы. В 2025 году в республике было получено 263,6 тыс. тонн первичного алюминия.

Принципиально важен рост внут­ренней переработки: в 2025 году ее объем составил 57,4 тыс. тонн, а потребность казахстанских предприятий на 2026-й оценивалась уже в 77,7 тыс. тонн, что означает взрывной рост более чем на 35%.

– Это направление заслуживает особого внимания. Ведь стоимость готового изделия определяется не только объемом использованного металла. Дополнительную ценность создают технологии, оборудование, инженерные решения и труд специалистов. Поэтому важно, чтобы отечественные переработчики могли покупать сырье по конкурентным ценам, планировать производство и зак­лючать долгосрочные договоры с металлургическими предприятиями, – отметил отраслевой эксперт.

Флагман экспорта и зеленого перехода

Медное производство исторически являлось становым хребтом казахстанской цветной металлургии. Однако старые мощности требовали глубокой модернизации, а истощение месторождений диктовало необходимость ввода новых рудников. Строительство современных горно-обогатительных комбинатов позволило вовлечь в отработку руды с относительно низким содержанием металла за счет применения инновационных технологий.

Сегодня, в условиях глобального энергоперехода и бума электромобилей, наша медь высочайшей очистки стала особо важным меж­дународным активом.

В 2025 году в стране было выпущено около 471 тыс. тонн рафинированной меди, за январь – сентябрь 2026-го – 351,5 тыс. тонн. Это мощнейший драйвер экспорта: в 2025 году на рафинированную медь и сплавы пришлось 5,2% всего казахстанского экспорта, на медные руды и концентраты – еще 3,6%.

Внутренняя потребность предприятий-переработчиков также неуклонно растет: с 18,6 тыс. тонн в 2025 году до прогнозируемых 20,4 тыс. тонн в 2026-м.

Титан и редкие металлы: в авангарде будущего

Металлургия титана, бериллия и тантала представляет собой сложнейшую сферу с максимальной добавленной стоимостью. Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат (УКТМК) не только сберег уникальный потенциал, но и выстроил независимую сырьевую базу, став надежным поставщиком сертифицированного титана для мирового авиастроения. Дальнейшее развитие производства редких металлов и редкоземельных элементов (РЗЭ) превращает республику в ключевого партнера Европейского союза и США в сфере создания материалов для микроэлектроники и систем хранения электроэнергии.

По данным Правительства, доля казахстанского титана на мировом рынке авиакосмической отрасли составляет впечатляющие 20%. В 2025 году было продано около 12 тыс. тонн титановой продукции почти на 87 млрд тенге, а на 2026 год прогнозировался рост выпуска на 7%.

– Здесь международное признание опирается на конкретное отечественное производство с высокой технологической сложностью. Продукция комбината поставляется ведущим мировым промышленным корпорациям, в том числе производителям авиационной техники и двигателей. Это хороший пример того, как казахстанское предприятие может успешно участвовать в международных технологических цепочках, где требования к качеству продукции исключительно высоки. Именно такую интеграцию в глобальные цепочки производства Глава государства назвал конечной целью в сфере критически важных металлов, – подчеркнул Николай Радостовец.

Ставка на глубокую переработку

Казахстан, по словам эксперта, продолжает выстраивать собственные производственные цепочки, появляются предприятия, выпускающие продукцию более глубокой переработки, приходят новые инвесторы и технологичес­кие партнеры.

Анализируя структуру производства, исполнительный директор АГМП подчеркивает, что потенциал­ глубокой переработки металлов используется пока не полностью. Мощным рычагом здесь мог бы выступать внутренний спрос.

– Крупные инфраструктурные проекты – дороги, мосты, энергетические объекты, социальные учреждения – требуют металлоконструкций, кабеля, трансформаторов, насосного и другого оборудования. Значительная часть этой продукции может производиться на отечественных предприятиях, в том числе малых и средних, – убеж­ден Николай Радостовец.

Однако, согласно оценкам QazIndustry, за январь – июль 2026 года на импорт приходилось 26,9% стоимостного объема рынка металлопродукции Казахстана, что определяет прямой ориентир для разумного импортозамещения.

Огромный резерв для роста кроется в развитии бизнеса вокруг металлургических флагманов. Зарезервированный объем закупок госорганов и Комплексный план развития среднего бизнеса открывают возможности для кооперации.

Крупный комплекс выступает поставщиком базового сырья, а малый и средний бизнес берет на себя роль гибкого переработчика. Эта схема доказывает эффективность: в 2025 году 33 предприятия получили на льготных условиях медь, алюминий, цинк и свинец для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Еще один вектор развития отрасли, отмечает Николай Радос­товец, – переработка техногенных минеральных образований. Исторически накопленные отвалы и шлаки скрывают в себе богатые запасы компонентов, и их извлечение открывает новые промышленные горизонты без колоссальных капитальных затрат.

...Индустриальная эволюция ГМК убедительно доказывает одну истину. Металлы независимости – не просто щедрый дар природы, но закономерный результат выверенной государственной политики, привлечения инвестиций и упорного труда сотен тысяч казахстанцев. За три с половиной десятилетия суверенного развития страна смогла разорвать оковы исключительно сырьевой модели, планомерно направляя доходы от недр на построение экономики высоких переделов.

Богатство недр – неоспоримое конкурентное преимущество, но главным итогом пройденного исторического пути следует считать тот факт, что эти огромные ресурсы сегодня надежно обеспечивают финансовую стабильность республики, выступая надежным мостом в высокотехнологичную экономику грядущего.