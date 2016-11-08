Высокая социальная миссия

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ, специальный корреспондент

Организованная в рамках 25-летия независимости акция пользуется большой популярнос­тью у населения. Первым пунк-том, куда прибыл поезд, стал поселок Актогай Аягозского района, далее состав сделал остановки в областном центре – Усть-Каменогорске, городе Семее, а завершилось турне на станции Дегелен. С сегодняшнего дня поезд начинает работу в Павлодарской области.

Жители поселков и городов ВКО получили консультации в сфере образования, медицины, социального обеспечения, юрис­пруденции, сельского хозяйства. Кроме этого, в программу был включен блок информационно-разъяснительных мероприятий. Это лекции-презентации, пос­вященные 25-летию независимости: «25 жылдың белестері», «Модель мира и согласия – бренд Казахстана», «Казахстанская идентичность как фактор личной ответственности казахстанцев».

– Было видно, что люди очень ждали наш поезд, особенно врачей. Мы работаем весь день, без обеда, почти до отправления сос­тава. В общей сложности в регионе за помощью и консультациями обратились более 10 тыс. человек. Многие шли к специалистам министерств и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по вопросам залога, кредитования, образования, – отметил руководитель штаба поезда Амиржан Альпеисов. – Основная цель акции «Поезд «Тәуелсіз Қазақстан» – демонстрация дос­тижений за годы независимости, укрепление единства народа, консолидация общества вокруг базовых приоритетов страны. Кроме того, мы несем большую социальную миссию.

Напомним, что в составе поез­да работают более 250 специа­листов, среди них 72 медика, а также представители семи министерств, трех национальных компаний.

Если говорить детально о тех или иных направлениях в деятельности бригады, можно сказать, что наиболее востребованной стала тема образования. Как отмечает специалист АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки Нурлан Шанкозов, в Семее и Усть-Каменогорске многих волновал вопрос оплаты обучения после школы в случае неполучения гранта. Как выход люди планировали оформление потребительского кредита. И с удивлением узнавали, что АО «Финансовый центр» предлагает альтернативный вариант оплаты – образовательные кредиты под гарантии государства. Эта программа направлена на поддержку населения в получении образования в колледжах и вузах республики по всем формам обучения. При этом кредиты оформляются в банках второго уровня на имя самого студента и, по сути, являются беззалоговыми. Нужно добавить, что и процент­ная ставка вознаграждения по такому кредиту относительно невысокая. Предусмотрена отсрочка погашения на период обучения и 6 месяцев после окончания учебы. Кредит выдается сроком до 12 лет. Сумма не ограничена, главное, чтобы она не превышала стоимость обучения.

В настоящее время более 60 тыс. граждан получили высшее образование по программе образовательного кредитования. У вузов есть большое количество студентов и гарантированная оплата, а государство получает квалифицированные кадры.

Все это стало возможным благодаря уверенному развитию нашей страны. Кроме этого, можно участвовать в Государственной образовательной накопительной системе (ГОНС). Казахстан, кстати, первая и единственная страна, внедрившая ГОНС на территории СНГ. При этом в качест­ве примера брался успешный опыт внедрения такой системы в странах Европы, Малайзии, Сингапуре и США.

Очень заинтересовал граждан еще один вопрос. Речь идет об обу­чении молодежи из южных областей в учебных заведениях технического и профессионального образования северных регионов. С 2014/;15 учебного года МОН РК совместно с акиматами ВКО, СКО, ЗКО, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областей и Астаны реализует социальный проект «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» в 54 учебных заведениях технического и профессионального образования (ТиПО). В 2016/;17 учебном году целевой гособразовательный заказ по техническим, технологическим специальностям составил 1 050 мест и размещен в 27 колледжах. Кстати, первый выпуск специалистов ТиПО состоялся в июле 2015 года.

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