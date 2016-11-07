Организованная в рамках 25-летия независимости акция пользуется большой популярнос­тью у населения. Первым пунк-том, куда прибыл поезд, стал поселок Актогай Аягозского района, далее состав сделал остановки в областном центре – Усть-Каменогорске, городе Семее, а завершилось турне на станции Дегелен. С сегодняшнего дня поезд начинает работу в Павлодарской области.Жители поселков и городов ВКО получили консультации в сфере образования, медицины, социального обеспечения, юрис­пруденции, сельского хозяйства. Кроме этого, в программу был включен блок информационно-разъяснительных мероприятий. Это лекции-презентации, пос­вященные 25-летию независимости: «25 жылдың белестері», «Модель мира и согласия – бренд Казахстана», «Казахстанская идентичность как фактор личной ответственности казахстанцев».– Было видно, что люди очень ждали наш поезд, особенно врачей. Мы работаем весь день, без обеда, почти до отправления сос­тава. В общей сложности в регионе за помощью и консультациями обратились более 10 тыс. человек. Многие шли к специалистам министерств и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» по вопросам залога, кредитования, образования, – отметил руководитель штаба поезда Амиржан Альпеисов. – Основная цель акции «Поезд «Тәуелсіз Қазақстан» – демонстрация дос­тижений за годы независимости, укрепление единства народа, консолидация общества вокруг базовых приоритетов страны. Кроме того, мы несем большую социальную миссию.Напомним, что в составе поез­да работают более 250 специа­листов, среди них 72 медика, а также представители семи министерств, трех национальных компаний.Если говорить детально о тех или иных направлениях в деятельности бригады, можно сказать, что наиболее востребованной стала тема образования. Как отмечает специалист АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки Нурлан Шанкозов, в Семее и Усть-Каменогорске многих волновал вопрос оплаты обучения после школы в случае неполучения гранта. Как выход люди планировали оформление потребительского кредита. И с удивлением узнавали, что АО «Финансовый центр» предлагает альтернативный вариант оплаты – образовательные кредиты под гарантии государства. Эта программа направлена на поддержку населения в получении образования в колледжах и вузах республики по всем формам обучения. При этом кредиты оформляются в банках второго уровня на имя самого студента и, по сути, являются беззалоговыми. Нужно добавить, что и процент­ная ставка вознаграждения по такому кредиту относительно невысокая. Предусмотрена отсрочка погашения на период обучения и 6 месяцев после окончания учебы. Кредит выдается сроком до 12 лет. Сумма не ограничена, главное, чтобы она не превышала стоимость обучения.В настоящее время более 60 тыс. граждан получили высшее образование по программе образовательного кредитования. У вузов есть большое количество студентов и гарантированная оплата, а государство получает квалифицированные кадры.Все это стало возможным благодаря уверенному развитию нашей страны. Кроме этого, можно участвовать в Государственной образовательной накопительной системе (ГОНС). Казахстан, кстати, первая и единственная страна, внедрившая ГОНС на территории СНГ. При этом в качест­ве примера брался успешный опыт внедрения такой системы в странах Европы, Малайзии, Сингапуре и США.Очень заинтересовал граждан еще один вопрос. Речь идет об обу­чении молодежи из южных областей в учебных заведениях технического и профессионального образования северных регионов. С 2014⁄15 учебного года МОН РК совместно с акиматами ВКО, СКО, ЗКО, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областей и Астаны реализует социальный проект «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» в 54 учебных заведениях технического и профессионального образования (ТиПО). В 2016⁄17 учебном году целевой гособразовательный заказ по техническим, технологическим специальностям составил 1 050 мест и размещен в 27 колледжах. Кстати, первый выпуск специалистов ТиПО состоялся в июле 2015 года.