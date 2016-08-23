​Высокая степень готовности

Совещание началось после осмотра объектов Универсиады. В нем также принял участие министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Как отметила Д. Назарбаева, современные спортивные и культурно-массовые объекты, вся социально-бытовая инфраструктура после соревнований будут служить горожанам, а Алатауский район станет еще более комфортным для жизни людей. Вице-премьер поздравила всех олимпийцев, достойно защищавших честь Казахстана на главных соревнованиях четырехлетия, и подчеркнула значение побед наших спортсменов, которые не только вдохновляют казахстанцев, но и заставляют по-новому посмотреть на роль спорта, особенно массового.

– В ходе селекторных совещаний мы всегда напоминаем руководителям акиматов о том, чтобы они уделяли большое внимание строительству спортивной инфраструктуры, открытию детско-юношеских спортивных школ, их оснащению, а также поддержке сельского спорта, – отметила Д. Назарбаева, подчеркнув особую значимость вопроса безопасности в местах массового скопления людей, который является самым главным. Не менее важным пунктом является вопрос улучшения визовых и таможенных процедур, влияющих на имидж нашего государства.

Аким Алматы Бауыржан Байбек сообщил, что новые объекты (Ледовый дворец на 1 200 мест, Ледовая арена на 3 000 мест и Атлетическая деревня на 5 000 мест) готовы на 90%. Доля казахстанского содержания на строящихся объектах составила 60%, создано более 4 200 рабочих мест. За безопасность Универсиады будут отвечать 6 500 сотрудников правоохранительных органов. После завершения соревнований 1 784 очередника получат квартиры в Атлетической деревне, вся бытовая техника будет распределена между больницами, поликлиниками и детскими садами. По словам Б. Байбека, по согласованию с Главой государства Ледовому дворцу на 12 тыс. мест присваивается название «Алматы Арена», Ледовой арене на 3 тыс. мест – «Халык Арена». Аким отметил, что подготовка к самым крупным за всю историю независимости страны международным соревнованиям идет без отставания от графика по всем направлениям.

Руководитель дирекции по подготовке к Универсиаде Наиль Нуров презентовал талисман игр, им выбран птенец сокола, символизирующий стремление к победе и целеустремленность молодых спортсменов. Были также представлены образец медалей, факел и экипировка участников эстафеты огня. По задумке организаторов, церемония зарождения огня студенческих игр пройдет в новом уникальном формате. Она состоится одновременно в Астане, Алматы и во всех областных центрах на базе 19 вузов. Старт эстафеты, в которой примут участие около 1 000 факелоносцев, будет дан 25 января 2017 года.

По итогам заседания Д. Назарбаева дала ряд конкретных поручений, в частности, к совещанию с участием Премьер-Министра РК подготовить концепцию церемонии открытия и закрытия игр, определить вещательную политику, проработать вопросы пропаганды и продвижения игр в СМИ.