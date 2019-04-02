​Высокие скорости гонщиков казахстанской команды

Удачные замены в составе



Удивляет не только количество наших побед на этапах и в генеральной классификации различных стартов – однодневных и многодневных. Показателен и список гонщиков, прославивших «Астану» в 2019 году. Ведь это не только старожилы команды, ее истинные лидеры, но и новобранцы, о которых прежде мало кто слышал. Взять хотя бы испытанный состав, «фундамент» нашей команды. Своими победами в новом сезоне уже отметились испанцы Луис Леон Санчес и Пельо Бильбао, Алексей Луценко (Казахстан), датчане Магнус Корт и Якоб Фульсанг, колумбиец Мигель Анхель Лопес. А с другого фланга им вторят дебютанты – гонщики из нового набора – колумбиец Родриго Контрерас, испанцы Йон и Горка Исагирре, эритреец Мерхави Кудус…

Каждый из них для «Астаны» уже выиграл один или несколько трофеев. А ведь по-настоящему сезон больших велогонок только в самом начале – впереди все великие испытания: «Джиро д’Италия», «Тур де Франс», «Вуэльта», не говоря уже о других многочисленных классических гонках на дорогах разных стран и континентов.

И в то же время следует отметить, что наши переживания по поводу серьезного обновления «Астаны» как-то уже сгладились, поутихли. А то ведь в ноябре прошлого года многие болельщики стали хвататься за сердце после того, как штаб «Астаны» сообщил о том, что не продлены контракты сразу с 10 испытанными бойцами, и как теперь выступать без датчанина Михаэля Вальгрена, итальянцев Оскара Гатто и Рикардо Минали, эстонца Танела Кангерта, россиянина Сергея Чернецкого, украинца Андрея Гривко, норвежца Трульса Корсета?..

Теперь понятно как – с новыми, жаждущими побед гонщиками. А что касается велосипедистов, с которыми «Астана» в конце прошлого года рассталась, то, увы, их мы пока на пьедестале почета не видим. Наверное, все еще притираются в новых клубах, ищут там свое предназначение. И нам лишь остается повторить то, что при расставании пожелал им генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров: успехов на новом месте.

Зацепившись, держись

Говоря о победах в новом сезоне, отметим: сейчас их на счету велосипедистов Astana Pro Team 21. Если вспомнить, что за весь 2018 год таких викторий было 33, то динамика подъема поражает. Две последние победы были одержаны буквально на днях, в ходе престижной многодневной гонки Мирового тура «Вуэльта Каталонии». В Испании эти соревнования проводились уже в 99-й раз. Вероятнее всего, «Астана» заранее выбрала своим капитаном Мигеля Анхеля Лопеса, хотя, помимо колумбийца, отправила в дорогу и других опытных турнирных бойцов из Испании, Дании, Италии...

Лопес с блеском выиграл 4-й этап (20-я победа «Астаны» в 2019 году) и замахнулся на 21-ю – в генеральной классификации. А для этого нужны усилия не только самого лидера, но и всей команды, которая в любую секунду гонки готова оградить своего фаворита от настойчивых преследователей, заслонить от ветра, подвезти фураж в виде питания… Наша команда всем этим одноклубника обеспечила, и он довел начатое до конца – выиграл «Вуэльту Каталонии» в генеральной классификации. Мигель Анхель Лопес все оставшиеся этапы проехал с неплохими результатами, внимательно следя за преследователями. На 5-м этапе он был 10-м, на 6-м – 8-м, на 7-м – 13-м. И в итоге громкая победа с общим результатом 29 часов 14 минут 17 секунд. О напряженном характере борьбы за индивидуальную победу говорят такие факты: занявший второе место Адам Йейтс (Великобритания, Mithcelton-Scott) проиграл Лопесу какие-то 14 секунд, а занявший третье место Эган Бреналь (Колумбия, Team Sky) – 17…

– Я очень счастлив, что сумел одержать эту победу! Это что-то невероятное! Вместе с командой мы рассматривали эту гонку как один из ключевых моментов начала сезона, и сегодня мы достигли своей цели. Это была замечательная гонка, и на протяжении всей недели я ощущал великолепную поддержку моей команды. Хорошо себя чувствовал с самого начала, но в то же время мне удалось прибавить по ходу гонки. После победы на подъеме Ла Молина я поверил, что вместе с командой мы сможем довести дело до победного конца. Я благодарю одноклубников за эту неделю! Это наш общий успех, победа всей команды «Астана»! – сказал Мигель Анхель Лопес.

В командном зачете «Астана» среди 22 участвовавших в каталонской многодневке команд заняла 3-е место, проиграв только Movistar и Bora-Hansgrohe.

…Тем временем, как все понимают, не одними победами устлана дорога казахстанской команды. Одновременно с «Вуэльтой Каталонии» она участвовала еще в двух бельгийских стартах. Победителем групповой классической гонки «Е3 Приз Фландрии» (203,9 км) стал чех Зденек Штыбар из Quick-Step, а лучшим в «Астане» был датчанин Магнус Корт (20-е место). В другой групповой гонке – «Гент – Велелгем» (251,5 км) быс­трее всех дистанцию преодолел Александр Кристофф (Норвегия, UAE Team Emirates), а итальянец из казахстанской дружины Давиде Баллерини финишировал 43-м. Но каждый старт – это дополнительный опыт, который пригодится велосипедистам на протяжении всей спортивной карьеры.