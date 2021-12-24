Высоким износом пассажирских автобусов обеспокоены предприниматели

Очередное совещание по рассмотрению проблемных вопросов бизнеса состоялось под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В ходе совещания представители НПП «Атамекен» озвучили ряд вопросов, поднимаемых субъектами предпринимательства.
В частности, рассмотрены вопрос субсидирования в сфере пассажирских автомобильных перевозок и высокий износ автобусов.
В текущем году на субсидирование городских маршрутов акиматы выделили на 75% больше средств по сравнению с 2020 годом. Вице-премьер поручил профильному министерству на ежеквартальной основе продолжать ревизию по исполнению акиматами Комплекса мер по развитию городских пассажирских перевозок и действующего законодательства по обеспечению субсидирования.
Обсуждены меры поддержки грузовых автомобильных перевозчиков, для реализации которых в сентябре этого года принята Дорожная карта по развитию международных грузовых перевозок на автотранспорте в РК. Уполномоченному органу необходимо проработать дополнительные предложения бизнеса для внесения в Дорожную карту.
Вместе с тем поднимался вопрос касательно освобождения операторов международных автомобильных перевозок от уплаты сбора за первичную регистрацию для седельных тягачей до 2025 года. Начиная со 2 июля 2020 года по 1 января 2021 года, седельные тягачи, приобретаемые для международных грузовых перевозок, были освобождены от сбора за первичную регистрацию. Планируется возобновить данную меру до 2025 года. Данная поправка в проект закона будет внесена в начале следующего года. Напомним, сбор за первичную регистрацию для седельных тягачей сроком эксплуатации от 3 до 5 лет составляет 350 МРП.
В период с октября 2020 года по декабрь текущего года под председательством А. Смаилова проведено 33 совещания по рассмотрению проблемных вопросов бизнеса. Совместно с НПП «Атамекен» и представителями бизнеса Правительством рассмотрено более 160 проблемных вопросов.