Высокий художественный вкус и смелый поиск

Международная научно-практическая конференция «80 жылдық сахна сыры: рух, өнер, ізденіс», посвященная 80-летию творческого коллектива, объединила представителей Министерства культуры и информации, акимата города, театрального сообщества Казахстана, Узбекистана и Башкортостана. Приветствуя участников встречи, вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков зачитал поздравительное письмо руководителя ведомства Армана Кырыкбаева.

«За восемьдесят лет театр расширил художественные горизонты казахского сценического искусства, обогатил духовный мир нескольких поколений зрителей и стал крупным центром искусства, прославляющим лучшие произведения национальной драматургии. Творческая позиция театра всегда сочетает высокий художественный вкус со смелым поиском, созвучным времени. Желаю коллективу крепкого здоровья, творческого вдохновения, больших успехов, новых достижений и неиссякаемой любви зрителей», – говорится в поздравлении министра.

В центре внимания конференции были история театра, репертуарная политика, актерское мастерство и режиссура, современные тенденции, переосмыс­ление классики и поиск нового сценического языка. Участники также отметили вклад нескольких поколений актеров и режиссеров в становление театра и сохранение его творческих традиций. Особое внимание было уделено роли Райымбека Сейтметова в развитии коллектива и преемственности сформированной им художественной школы.

Продолжая разговор о сегодняшнем дне театра, его художест­венный руководитель Дина Жумабаева подчеркнула, что воспринимает свое руководство прежде всего как ответственность перед его 80-летней историей. По ее словам, сегодня важно идти в ногу со временем, привлекать молодежь и передавать ей накоп­ленное культурное наследие. Прошлое необходимо сохранять и им гордиться, однако театр не должен оставаться в нем. Современное развитие коллектива строится на сочетании традиций и новых художественных решений. Об этом говорят и зрительский интерес, и насыщенная фестивальная жизнь театра: спектакли идут при полных залах, а постановки получают высокие оценки на казахстанских и зарубежных фестивалях. Театр приглашает к сотрудничеству режиссеров из стран СНГ, обновляет стилистику, сценическое оформление, актерскую и композиторскую работу.

– Особое место занимает работа с молодежью. Все спектакли идут на казахском языке, при этом в постановках современных пьес используется живая разговорная речь, поднимаются актуальные социальные темы. Однако неизменной остается тема любви, близкая молодому зрителю. В эпоху виртуального общения люди приходят в театр за живыми эмоциями, и именно поэтому театр будет существовать всегда, – говорит Дина Жумабаева.

Эту мысль продолжила доктор искусствоведения, профессор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Бакыт Нурпеисова. Она назвала 80-летие театра значимым событием для культуры страны и подчерк­нула, что он давно вышел за рамки традиционного юношеского театра. По словам профессора, коллектив активно привлекает молодежь и стал одним из ведущих центров концептуальной режиссуры. Сотрудничество с сильными постановщиками способствует постоянному профессиональному росту труппы, а его спектакли задают ориентиры для развития отечественной театральной сферы. Сохранению актуальности его постановок способствуют приток молодых зрителей и активное использование социальных сетей. Именно живой творческий процесс поз­воляет театру соответствовать духу времени и сохранять свои позиции в современных условиях. Феномен успеха театра она связывает с тремя составляющими: талантливым креативным руководством, сильной актерской труппой и привлечением ведущих режиссерских кадров.

Юбилейный цикл мероприятий завершился праздничным спектаклем-концертом на Кок-Тобе, организованным совместно с акиматом Алматы.