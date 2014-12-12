Свежий выпуск Высокий потенциал биоиндустрии Аманкелди САДАНОВ, генеральный директор РГП «Институт микроб

Производство биопрепаратов становится одним из главных научно-производственных направлений XXI века. Они применяются в самых разных отраслях, начиная от медицины и ветеринарии и заканчивая защитой растений, плодородием почвы и охраной окружающей среды.

Пока более 90% биопрепаратов, пот­ребляемых в стране, завозятся из-за рубежа. Важность развития собственного производства биопрепаратов для казахстанской экономики трудно переоценить. Для решения этих задач Указом Президента Республики Казахстан от 21 января 1993 года № 1090 был создан Национальный центр биотехнологии (НЦБ) в Степногорске. Ряд НИИ продолжают исследования в этом направлении, и они поддерживаются государством в рамках республиканских научно-технических проектов и программ. Однако их результаты не внед­ряются в практику. У нас фактически полностью отсутствует система трансферта, коммерциализации и масштабирования научных биотехнологических разработок. Многие ученые завершают свои исследования только лабораторной разработкой, хорошим отчетом и этим ограничиваются.

Как правило, успеха добиваются те научные институты, которые не только осуществляют свои разработки на высоком мировом уровне, но и четко отработали механизмы внедрения своих разработок в практику. Важно, чтобы авторы проводили углубленное изучение механизмов действия своих препаратов и технологий, могли доказательно обосновать их преимущества перед имеющимися аналогами. Не менее важно, чтобы они принимали непосредственное участие во внед­рении своих разработок от лаборатории до конкретного производства и были заинтересованы в результатах внедрения не только морально, но и материально.

В качестве примера могу привести наш Институт микробиологии и вирусологии Комитета науки Министерства образования и науки РК, который имеет большой опыт в разработке новых биопрепаратов для охраны окружающей среды, сельского хозяйства и медицины и выпускает эти препараты на собственной производственной базе. У нас функционирует завод, оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием и отвечающий всем стандартам, предъяв-ляемым к производствам по выпуску биопрепаратов. При планировании исследований мы изучаем потребности республики.

К примеру, тревогу вызывают масш­табы и острота экологических проб­лем в Казахстане из-за добычи нефти. Только в Западном Казахстане общая площадь нефтяного загрязнения составляет более 500 тыс. га. Наиболее экологически безопасным и экономически выгодным способом очистки почв от нефтяного загрязнения является биологический метод с использованием нефтеокисляющих микроорганизмов. Нами разработан высокоэффективный отечественный биопрепарат «Бакойл-KZ», результаты внедрения которого показали снижение содержания нефти в почве до 98%. Только в нынешнем году заключены договоры с 7 компаниями об использовании препарата в Западном Казахстане.

Остро стоят и проблемы повышения урожайности и плодородия почвы. В нашем институте разработан высокоэффективный биопрепарат «Ризовит-АКС», созданный на основе штаммов клубеньковых бактерий. В среднем прибавка урожая сои за счет его использования достигает ­5–7 ц/;га. В текущем году он применялся на полях крестьянских хозяйств в 9 областях Казахстана на площади более 40 тыс. га.

Как известно, в соответствии с поручением Президента РК Нурсултана Назарбаева в республике реализуется проект «Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота РК». Одним из путей решения этой задачи является обеспечение животноводства высококачественными кормами. В нашем институте разработаны и внедрены в производство специа­лизированные бактериальные закваски «Казбиосил» для консервирования различных кормов. Они активно используются животноводческими хозяйствами в 11 областях.

Для повышения всхожести семян донника и люцерны разработан высокоэффективный биопрепарат «Фитобацирин». Для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей создан новый бактериальный препарат «Турингин», испытания которого в 20 хозяйствах Кызылординской, Южно-Казахстанской и Алматинской областях доказали его высокую эффективность.

Занимается институт и созданием препаратов медицинского назначения. Ученые разработали новый высокоэффективный антибиотик «Розеофунгин», обладающий противогрибковой и антивирусной активностью. Это первый и пока единственный в Казахстане отечественный антибиотик, имеющий более широкий спектр действия по сравнению с зарубежными аналогами. Успешно проведены доклинические и проводятся клинические испытания препарата, полностью отработана технология его производства, технологическая линия. Начало производства антибиотика планируется в 2015 году.

Приводя эти примеры, хочу подчерк­нуть, что возможности для развития производства отечественных биопрепаратов в республике есть. В Казахстане по-прежнему работают высококвалифицированные ученые, способные решать проблемы разработки новых отечественных биопрепаратов самого различного назначения. А чтобы они внедрялись, возможны два пути. Это наличие собственной производственной базы и организация производства биопрепаратов на своих мощностях, как это происходит в нашем институте. Многотоннажное производство биопрепаратов, столь распространенное в конце прошлого века, уступает место менее энерго- и материалоемкому, но более эффективному производству на небольших биотехнологических модулях. Это относится к производству ферментов, антител, вакцин, антибиотиков, микробных препаратов.

Другой путь – создание специализированных биотехнологических компаний и специальных подразделений по трансферту технологий, которые бы занимались маркетингом, коммерциа­лизацией, масштабированием разработок, переговорами с компаниями.

Биотехнологическое производство в мире развивается высокими темпами, и через 10–15 лет появятся технологии и продукты, которые коренным образом изменят многие аспекты мировой экономики. Если к этому времени в Казахстане не будут созданы условия для развития собственной биоиндустрии, то страна окажется не только потребителем на мировом технологическом рынке, но и будет вынуждена затрачивать огромные ресурсы на импорт новых технологий. Сейчас важно не упустить время и развить тот потенциал в области создания и производства биопрепаратов, который у нас есть.



